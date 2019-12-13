بيانات يجب أن تتواجد في الفاتورة عند شراء سلعة

ناشدت مصلحة الضرائب المصرية، المستهلكين التأكد من توافر بعض البيانات التي يجب توافرها في الفاتورة عند شراء سلعة ما، لكي يتمكن المواطن من ضمان حقه كالتالي:

أحرص على طلب الفاتورة من البائع، لضمان حقك في الحصول على سلعة جيدة.

يجب العلم أن طلب الفاتورة لا يعني زيادة السعر، لأن الضريبة مضافة على ثمن السلعة بالفعل.

ويجب توافر البيانات التالية في الفاتورة:

رقم مسلسل الفاتورة وتاريخها.

اسم البائع ورقم تسجيله.

اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله إذا كان مسجلا.

بيان السلعة أو الخدمة وقيمته وفئة الضريبة المقررة.

وفي حال وجود مشكلة عند طلب الفاتورة، يتم الاتصال على رقم مصلحة الضرائب المصرية 16395، وجهاز حماية المستهلك 19588.