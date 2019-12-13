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معركة تحرير طرابلس

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الأمن الروسي يضبط 5 مسلحين من أنصار "داعش" خططوا لأعمال إرهابية

الأمن الروسي يضبط 5 مسلحين من أنصار "داعش" خططوا لأعمال إرهابية

صور.. محافظ قنا يتفقد مجمع خدمات المرور الجديد بنجع حمادي

"شرم الشيخ للمسرح الشبابي" يعلن أسماء لجنة تحكيم المهرجان

"شرم الشيخ للمسرح الشبابي" يعلن أسماء لجنة تحكيم المهرجان

القبض على شخصين بحوزتهما 12 طربة حشيش و400 قرص مخدر بقنا

القبض على شخصين بحوزتهما 12 طربة حشيش و400 قرص مخدر بقنا

الأمن يحدد هوية بطلة فيديو "تعذيب ابنها".. والتحريات: هربت من شقتها

الأمن يحدد هوية بطلة فيديو "تعذيب ابنها".. والتحريات: هربت من شقتها

صور.. بدء مقابلات الشخصية لبرنامج إعداد المعلمين للمدارس الحكومية

صور.. بدء مقابلات الشخصية لبرنامج إعداد المعلمين للمدارس الحكومية

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