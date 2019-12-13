​تشارك المطربة اللبنانية ماريتا حلاني، بعرض غنائي بمسرح شباب العالم في نسخته الثانية بمدينة شرم الشيخ، والذي من المقرر أن ينطلق مساء اليوم الجمعة، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المقرر انطلاقه في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام شرم الشيخ.

ويشهد مسرح شباب العالم الكثير من العروض الإبداعية التي يقدمها شباب من مختلف جنسيات العالم، ويهدف المسرح لأن يكون منصة إبداعية لشباب العالم ومناقشة قضاياهم وعرضها بالإضافة إلى مجموعة من العروض المسرحية الموسيقية والكوميدية في ظل مشاركة عدد كبير من الشباب المبدعين.

ومن ضمن المشاركين في مسرح شباب العالم هذا العالم المطربة التونسية، غالية بنعلي، التي ستشارك بحفل غنائي يشهد الكثير من الأغاني الشرقية والغربية.