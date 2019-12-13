أعلنت غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، بالتعاون مع المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية بمركز التدريب والتشغيل المهني عن ملتقى توظيفي للشباب بمدينة بشاير الخير بغيط العنب.

ومن المقرر أن يقام الملتقى، غدًا السبت، الموافق 14 ديسمبر الحالي، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً.

تفاصيل الملتقى

- رواتب مجزية.

- عقود عمل للمتقدمين.

- تأمينات اجتماعية.

- توفير مواصلات.

- مميزات أخرى.

شروط التقديم بالملتقى

- أن يتراوح عمر المتقدم من 18 إلى 45 عامًا.

- الوظائف متاحة لجميع المؤهلات.

- يشترط أن يكون المتقدم له موقف واضح من التجنيد "إعفاء - تأجيل".