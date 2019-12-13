قتل بائع في دائرة قسم شرطة حلوان، شابا ذبحا أمام المارة، بعد مشادة كلامية جرت بينهما، ونقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان إخطارا من مستشفى حلوان العام، يفيد استقبال "أ.م ح" في العقد الثالث من العمر مصابا بجرح ذبحي بالرقبة ووفاته أثناء إسعافه.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين نشوب مشادة كلامية بين بائع فاكهة والمجني عليه بسبب خلافات سابقة تطورت إلى أن ذبح المتهم المجني عليه بسلاح أبيض كان في حوزته وتمكن من الهرب.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتكثف مباحث حلون جهودها لضبط المتهم.