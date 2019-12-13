أعلن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عن تحرك وزارة التضامن الاجتماعي فور إرسال فيديو الأم التي تعذب ابنها للوزيرة غادة والي، التى كلفت فريق التدخل السريع بالتحرك الفورى، حتى تم القبض على الأم، وتحويلها للتحقيق معها فى النيابة.

ووجه المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، رسالة إلى من أرسلوا له مقطع الفيديو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كتب فيها: "إلى كل من أرسل لى فيديو الأم التى تضرب ابنها وبتقوله قول لأبوك ييجى ياخدك تم إرسال الفيديو لوزيرة التضامن الاجتماعى، التى كلفت فريق التدخل السريع بالتحرك الفورى، وبالفعل تم القبض على السيدة، وسيتم التحقيق معها فى النيابة".

وحددت أجهزة وزارة الداخلية هوية "الأم" التي ظهرت في فيديو جرى تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس، وتبين أنها ربة منزل تدعى "تهاني" مقيمة بمنطقة الطالبية في الجيزة، وهي منفصلة عن زوجها، وأن الطفل الذي ظهر في الفيديو يدعى "مراون"، وهو ابنها.

وقالت مصادر أمنية لـ"الوطن"، إن مأمورية من المباحث توجهت إلى مقر إقامة الأم المنسوب لها تهمة تعذيب ابنها، ولم يتم العثور عليها بمقر إقامتها، وتكثف المباحث جهودها لضبط المتهمة.

وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تداولوا فيديو لأم تجردت من مشاعر الأمومة، وتعدت بالضرب المبرح على صغيرها دون رحمة، ولم تكتف بذلك بل وثقت التعذيب بمقطع فيديو من أجل إرساله لزوجها والد الطفل، وظهرت الأم خلال الفيديو وهي تضرب طفلها بعدة صفعات على وجهه، ثم ركلته بقدمها ليسقط على الأرض.