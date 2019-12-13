دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السلطات الجزائرية لبدء "حوار" مع الشعب الجزائري بعد انتخاب عبدالمجيد تبون رئيسًا للبلاد، في اقتراع رفضه المتظاهرون.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "أخذت علمًا بالإعلان الرسمي عن فوز السيد تبون في الانتخابات الرئاسية الجزائرية من الجولة الأولى"، مشدداً على ضرورة "بدء حوار بين السلطات والشعب".

وبحسب النتائج التي أعلنها رئيس السلطة الوطنية المستقة للانتخابات محمد شرفي، "حصل المرشح عبدالمجيد تبون على أربعة ملايين و945 ألف و116 صوت، أي نسبة 58,15% من الأصوات".

كان تبون "74 عاما" من المقربين من الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، وشغل تبون رئاسة الوزراء خلال ثلاثة أشهر فقط بين مايو وأغسطس 2017، وأقاله بوتفليقة بعد موجة غضب أثارتها مهاجمته علنا لارتباط بعض رجال الأعمال بمحيط الرئيس وخصوصا شقيقه سعيد بوتفليقة المحكوم اليوم بعد إدانته بتهم فساد بـ15 سنة سجنا.