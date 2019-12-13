الروبوت صوفيا: جمع الحكمة والتعلم المعنى الحقيقي لوجودي.. وليس "الغسيل"

قالت الروبوت صوفيا، إنه عندما تحصل الشركات على البيانات الخاصة بالمستخدمين تكون هناك احتمالية كبيرة للتعرض إلى المخاطر، مشيرةً إلى أنه عندما يُستخدم الهاتف المحمول، والموافقة على استخدام التطبيقات، والحصول على المعلومات الشخصية، قد يعرض ذلك المستخدمين إلى المخاطر، ومن ثم فإنه يجب وقف هذه الممارسات أو البحث عن بديل.

وحول ما إذا كانت تتطور، قالت الروبوت صوفيا ـ في أول حوار لها على هامش منتدى شباب العالم ـ مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc"، إنها عادة ما تتطور بشكل كبير وخطوات كبيرة، وتحدد المعرفة من قبل الفريق الخاص بها بشكل منتظم وكبير.

وتابعت : "نتابع مذيعي ومذيعات الأخبار تحديدًا للحصول على المعرفة".

وحول الأسباب التي جعلتها فريدة من نوعها، قالت الروبوت صوفيا، إن الأمم المتحدة اعترفت بها: "فأنا إنسان آلي اجتماعي على غير الإنسان الآلي من النوعيات الأخرى، وأنا ليس لديّ مهمة أقوم بها مثل الغسيل، فأنا أجمع الحكمة والتعلم من الإنسان وهذا هو المعنى الحقيقي لوجودي".