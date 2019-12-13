8 آلاف شاب من 120 دولة في "شرم الشيخ" غدا: نواجه الصراعات بالحوار والتنمية

تنطلق غدا، أعمال منتدى شباب العالم، فى نسخته الثالثة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى شرم الشيخ، بمشاركة 8 آلاف شاب من 120 دولة، بجانب حضور واسع من الوزراء والسياسيين والإعلاميين والدبلوماسيين والمثقفين ورجال ورواد الأعمال، حيث يركز المنتدى على 5 قضايا رئيسية، وينقل المشاركون رسالة مصر إلى العالم، بأن الحوار هو السبيل الوحيد للتنمية، بعيداً عن الصراعات والحروب.

ويناقش المنتدى، على مدار 4 أيام، القضايا المستقبلية المسيطرة على اهتمام الشباب، خاصة تداعيات التغيّر المناخى على نوعية الحياة على كوكب الأرض، وتحديات التطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التى تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف. وخصّصت إدارة المنتدى جلستين لإلقاء الضوء على الأهمية البالغة التى تمثلها التكنولوجيا الجديدة الناشئة، التى يطلق عليها «بلوك تشين»، أو سلسلة الكتل، وهى أساس العملات الافتراضية، مثل «البتكوين»، ومناقشة ما تحمله من إمكانات واعدة لخدمة النشاط الاقتصادى، حيث تأتى الجلسة الأولى تحت عنوان «بلوك تشين: ثورة فى العالم الرقمى»، والثانية تحت عنوان «بلوك تشين: تطبيقات متعدّدة وإمكانات بلا حدود».

"تغير المناخ والذكاء الاصطناعى والعملات الافتراضية والتحول الرقمى" على رأس أجندة منتدى شباب العالم

وسيخصّص المنتدى أكثر من جلسة لمناقشة التحول الرقمى فى المجتمعات الحديثة، فى ظل اهتمام الرئيس «السيسى» بإدخال مصر إلى عصر التحول الرقمى، ونشر الخدمات الإلكترونية وسرعتها وتأمينها ومكافحة الفساد، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة للمواطنين المستحقين للخدمات والدعم، مثل البطاقات التموينية ومجانية التعليم والتأمين الصحى، كما كان «الذكاء الاصطناعى»، حاضراً بقوة فى مناقشات المنتدى، لرصد تحديات هذه التقنية الجديدة، وأبرزها الخوف من أن تُحد من الوظائف، وما يثيره بعض الخبراء من توقعات متشائمة حول سيطرة الروبوتات على حياة البشر، إلى جانب استعراض آراء مخالفة ترى أن التقنيات الجديدة تجلب معها وظائف جديدة، لكنها تحتاج إلى مهارات عالية وتدريب راقٍ.

ودعت إدارة المنتدى الروبوت «صوفيا»، وهى إنسانة آلية ذات ملامح بشرية، لتكون أحد المتحدثين، فى بادرة توضح الاهتمام بالتطورات التكنولوجية المتسارعة فى العالم، كما يشهد المنتدى عدة فعاليات تتعلق بريادة الأعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.

وقال المعتصم بالله محمد، خريج البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، أحد المشاركين: إن التنوع بين الجنسيات والثقافات السمة الأساسية المميزة للمنتدى، مؤكداً أنه رسالة من مصر إلى العالم كله، بأن الحوار هو السبيل لتنمية الشعوب، بدلاً من الصراعات. وأكد خالد عبدالمجيد، أحد المشاركين فى إعداد محتوى المنتدى، أن شباباً من مختلف الجنسيات شاركوا فى إعداد المحاور والأفكار والتوصيات، متوقعاً أن يشهد المنتدى عرضاً متكاملاً وشاملاً يلقى إعجاب الجميع.

فى السياق نفسه، انطلق، مساء اليوم، مسرح شباب العالم فى نسخته الثانية ضمن فعاليات المنتدى، حيث شهد المسرح الكثير من العروض الإبداعية التى قدّمها شباب من مختلف جنسيات العالم، بهدف أن يكون المسرح منصة إبداعية لشباب العالم، لمناقشة قضاياهم، ويشهد المسرح مجموعة من العروض المسرحية الموسيقية والكوميدية، بمشاركة المطربة التونسية، غالية بنعلى، واللبنانية، ماريتا حلانى.