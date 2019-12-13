قال الرئيس الجزائري المنتخب عبدالمجيد تبون، اليوم، إنه ملتزم بإدماج الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية، متعهدا بحماية المرأة والدفاع عن حقوقها كاملة.

وأصبح تبون "74 عاما" رئيسا جديدا للجزائر خلفا للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الذي استقال تحت ضغط الشارع، في إبريل الماضي، بعد فوزه من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، أمس الخميس.

وأضاف تبون: "سأدعو قريبا المعنيين بتعديل الدستور لتقديم مسودة التعديل قبل طرحها لاستفتاء شعبي". وبحسب النتائج التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات "حصل المرشح عبدالمجيد تبون على نسبة 58.15% من الأصوات".

وأشاد الرئيس الجزائري المنتخب بتعامل سلطات الأمن السلمي مع الحراك الشعبي والتظاهرات في الجزائر. وتعهد تبون بالعمل على طي صفحة الماضي وفتح صفحة "الجمهورية الجديدة"، مجددا التزامه للشباب بالانحياز لهم لدمجهم في الحياة السياسية والاقتصادية، وتابع الرئيس الجزائري قائلا: سنعمل بعيدا عن الإقصاء ونسعى للعمل على لم الشمل في الجزائر، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

واتسم الاقتراع الرئاسي بمقاطعة قياسية من الحراك الشعبي الذي دفع بوتفليقة للاستقالة في أبريل بعد 20 عاما في الحكم، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 39.83%، أي ما يقارب عشرة ملايين ناخب من أصل أكثر من 24 مليونا مسجلين في القوائم الانتخابية، وهي أدنى نسبة مشاركة في كل الانتخابات الرئاسية في تاريخ الجزائر، وهي أقل بعشر نقاط من تلك التي سجلت في الاقتراع السابق وشهدت فوز بوتفليقة لولاية رابعة في 2014، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".