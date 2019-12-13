تتلقى اللجنة البرلمانية الخاصة المعنية بالرد على بيان الحكومة، الملاحظات النهائية والتوصيات من اللجان النوعية، وعددها 25 لجنة، الثلاثاء المقبل.

وتبدأ لجنة الصياغة كتابة تقريرها النهائى، تمهيداً لعرضه على البرلمان فى الجلسات البرلمانية القادمة، وفقاً لجدول أعمال الجلسات.

"الشريف": الحماية الاجتماعية وتشغيل الشباب أبرز المحاور

وأكد السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بالرّد على بيان الحكومة، أنه سيتم إرسال نسخة من التقرير النهائى إلى الحكومة، لمراجعة التوصيات الصادرة عن كل لجنة برلمانية، بهدف مراجعتها والعمل على تحقيقها على أرض الواقع.

وقال لـ«الوطن»: «نرحب بحضور الحكومة للمناقشة».

وأشار «الشريف» إلى أن التقرير سيتضمّن التركيز على عدد من المحاور، أبرزها مدى نجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس «السيسى» بشأن برامج الحماية الاجتماعية لمحدودى ومعدومى الدخل، وآثار تطبيق المشروعات التنموية القومية، لا سيما داخل المدن الجديدة.

وتقييم برامج التشغيل للشباب. من جهة أخرى، اختتم 40 نائباً، أمس، زيارتهم إلى مدينة بورسعيد وحقول ظهر لإنتاج الغاز، بعد تفقّدهم غرف التحكم الآلى فى الآبار.

ووصف النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، حقل ظهر، بـ«المبهر»، لا سيما فى ما يتعلق بحجم التحكم وتوافر عنصرى الجودة والأمان واتباع أفضل معايير السلامة على مستوى العالم.

وقال «وهدان»: «لولا دعم القيادة السياسية وجهود وزير البترول ما تحققت هذه الإنجازات».

وأكد المهندس طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن مصر فى عهد الرئيس السيسى ستكون المركز الإقليمى للطاقة، فى ظل استمرار اكتشافات آبار الغاز والبترول، وأبرزها حقل ظهر، الذى حقق الاكتفاء الذاتى لمصر من الغاز، ويُعد أكبر حقل للغاز فى الشرق الأوسط، حيث وصل حجم إنتاجه إلى 3 مليارات قدم مكعب.