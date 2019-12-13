أشادت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، بسرعة استجابة النائب العام المستشار حمادة الصاوى، وتوجيه التحقيق فى واقعة الطفل "مروان"، الذي عذبته والدته، وكشفها فيديو انتشر اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا يعكس حرص النائب العام بالمصلحة الفضلى للطفل واهتمامه وتفاعله بما يتم رصده من انتهاكات قد يتعرض لها أي طفل في مصر.

ووجهت والي الشكر للنائب العام وأعضاء النيابة العامة القائمين على التحقيق، وأشادت بتعاونهم مع ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي المتواجدين بسرايا النيابة في انتظار قرارها.

وفي وقت سابق، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها تتابع الواقعة منذ الساعات الأولى من اليوم الجمعة، وتواصلت مع كافة الجهات لضمان إنقاذ الطفل، وأن الوزارة مستعدة لاستلام الطفل وإيداعه في دار رعاية مناسبة، إذا ما قررت النيابة إيداعه في دار رعاية.