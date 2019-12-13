أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، متابعتها لواقعة تعذيب أم لطفلها وتداول الفيديو الخاص بواقعة التعذيب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت الوزيرة في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها كلفت معاونها للرعاية علاء عبد العاطي بمتابعة الواقعة، وهو يتواجد حاليا بصحبة الطفل "مروان" والأم ووالد الطفل بسرايا النيابة.

وأكدت غادة والي، أن الوزارة في انتظار قرار النيابة العامة بشأن الطفل، مشيرة إلى أنها على استعداد لاستلامه وإلحاقه بدار رعاية مناسبة بما يحقق المصلحة الفضلى له حال أمرت النيابة العامة بذلك.