هنأ أيمن مشرفة السفير المصري لدى الجزائر، اليوم، الرئيس الجزائري المنتخب عبدالمجيد تبون بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الخميس، وقال - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر - "نهنئ الرئيس تبون على فوزه بثقة الشعب الجزائري الذي قال كلمته في الانتخابات الرئاسية وعبر عن رأيه بشفافية ونزاهة واختار رئيسه الجديد".

وأعرب مشرفة، عن أمنياته بالتوفيق والنجاح للرئيس تبون، مبديا ثقته في أن العلاقات المصرية الجزائرية ستبقى متميزة كعادتها في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان من أوائل المهنئين للرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية اليوم.

وكان محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، أعلن في وقت سابق اليوم عن فوز المرشح المستقل عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الخميس بنسبة 58.15%.؜

واتسم الاقتراع الرئاسي بمقاطعة قياسية من الحراك الشعبي الذي دفع بوتفليقة للاستقالة في أبريل بعد 20 عاما في الحكم، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 39.83%، أي ما يقارب عشرة ملايين ناخب من أصل أكثر من 24 مليونا مسجلين في القوائم الانتخابية، وهي أدنى نسبة مشاركة في كل الانتخابات الرئاسية في تاريخ الجزائر. وهي أقل بعشر نقاط من تلك التي سجلت في الاقتراع السابق وشهدت فوز بوتفليقة لولاية رابعة في 2014، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".