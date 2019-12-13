جدول الجلسات والفعاليات.. كل ما تريد معرفته عن منتدى شباب العالم 2019

تنطلق فعاليات "منتدى شباب العالم " في نسخته الثالثة في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ بسيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تشهد هذا العام مناقشة العديد من القضايا المحورية؛ كما يضم المنتدى هذا العام العديد من الفعاليات الجديدة والثرية.

أولا: الجلسات النقاشية وورش العمل

· مهارات الشباب، الثورة الصناعية الرابعة، ونموذج الاتحاد من أجل المتوسط أهم ما يميز أجندة منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة.

· ورش عمل تحضيرية و أولى الفعاليات يوم 12 ديسمبر.

· منطقة العروض المبتكرة ومسرح الشباب يؤكدان على الابتكار والحداثة، وفعالية كبيرة للاحتفال بأعياد الميلاد.

· حاضنات ريادة الأعمال تتألق بمنصة خاصة وعروض محفزة ومناقشات مهمة عن مستقبل الذكاء الاصطناعي.

وأعلن "منتدى شباب العالم" عن أجندة فعاليته النهائية، والتي أطلقها الموقع وحسابات التواصل الاجتماعي للمنتدى والذي ينطلق رسميا غداً السبت 14 ديسمبر بمدينة شرم الشيخ بسيناء.

ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم

يشهد المنتدى عدة فعاليات وورش عمل وجلسات تحضيرية، وانطلقت أولى تلك الفعاليات أمس الخميس الموافق 12 ديسمبر، وتستمر اليوم 13 ديسمبر بعدد من ورش العمل التحضيرية والتي تناقش العديد من القضايا المهمة منها:

1- مستقبل مهارات الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

2 - شباب المتوسط: جذور مشتركة.

3- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: نحو عالم متكامل.

4- سبل التعاون بين الشباب الإفريقي لتعزيز التنمية.

5- نموذج محاكاة: تيارات متبادلة.

6- الأمن الغذائي في العالم: مبادرات شبابية للتحرك.

7- تطبيقات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.

فعاليات وجلسات منتدى شباب العالم

بالتزامن مع انطلاق ورش العمل التحضيرية انطلقت أمس الخميس 12 ديسمبر منصة "Freedom.e"، وهي ساحة كبيرة للإبداع والابتكار، والتي تتيح للشباب الفرصة لاكتشاف الثقافات الجديدة من خلال أكبر تجمع لشباب العالم على أرض السلام، كما انطلقت أيضا فعالية بعنوان "الاحتفال بأعياد الميلاد Christmas Tree Event"، إضافة إلى الافتتاح الرسمي لمسرح شباب العالم اليوم 13 ديسمبر.

ويبدأ الحفل الافتتاحي للمنتدى بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية غدا السبت الموافق 14 ديسمبر 2019، على أن تستمر جلسات وفعاليات المنتدى على مدار يومي 15 و16 ديسمبر، وبالتزامن مع انطلاق جلسات المنتدى، تنطلق فعاليات "Startup vein" و"Inspire.d" على هامش منتدى شباب العالم.

كما يشهد المنتدى انعقاد العديد من الجلسات المقسمة على تسع محاور رئيسية على مدار ثلاثة أيام، وتشمل الجلسات قضايا دولية رئيسية يتم تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة. كما تشمل أجندة المنتدى نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط والذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر.

وتتعدد مجالات الجلسات يوم 15 ديسمبر حيث تشمل:

1- التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين.

2- أثر التغيرات المناخية على الإنسانية.

3-التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي.

4- كيف نستعد للثورة الصناعية الرابعة؟

5- التعليم الفني والتدريب المهني: تطوير بيئة ريادة الأعمال.

6- سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة.

7- الأمن الغذائي في أفريقيا.

8- تطبيقات ورؤى شبابية للحفاظ على البيئة.

9-Block Chain: تحولات كبري في العالم الرقمي.

10- كما تنطلق جلسة خاصة بـ WYF LABS.

أما يوم 16 ديسمبر فيشمل "جلسات" بعناوين:

1- الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم؟

2- آفاق التنمية المستدامة في إفريقيا: فرص وتحديات.

3- المرأة والحق في التنمية.

4- التحديات التي تواجه العمل الإيداعي في عصر التكنولوجيا الرقمية.

5- دور الفنون في التعامل مع قضايا الإنسانية.

6- كيف تبقي آمنا في العالم الرقمي.

7- مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.

8- تنمية رأس المال البشري: الفرص والتحديات.

9-Block Chain: تطبيقات متعددة ومجالات لا محدودة.

10- التعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط.

11- دول المتوسط: حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك.

12- وتستمر الجلسة الخاصة بـ WYF LABS لليوم الثاني.

وتُعلن توصيات منتدى شباب العالم 2019 في اليوم الأخير للمنتدى الموافق 17 ديسمبر، ثم يُقام الحفل الختامي للمنتدى.

ثانيا: فعاليات المنتدى:

منتدى شباب العالم يطلق فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، حيث يشهد المنتدى هذا العام لأول مرة إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.

عن منصة INSPIRE. D

تنطلق منصة INSPIRE.D يومي 15 و16 ديسمبر 2019 ليعبر خلالها الشباب من مختلف أنحاء العالم عن تجاربهم التي مروا بها في حياتهم وخبراتهم في مناحي الحياة المختلفة، حيث يشارك ثمانية متحدثون في منصة INSPIRE.D للحديث عن رحلاتهم من أجل مساعدة الإنسانية، كما سيستعرض المشاركون قصص نجاحهم رغم الظروف الصعبة التي مروا بها في حياتهم.

الجدير بالذكر أن منصة INSPIRE.D المتميزة تأتي لأول مرة في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، حيث ستكون ساحة للقصص التي تتحدث عن الأحلام والإنجاز والبقاء بهدف بث الأمل والإلهام وتغيير حياة الآخرين إلى الأفضل.

عن حاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF Labs

حاضنة الأعمال WYF LABS هي عبارة عن فكرة خرجت من توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية العام الماضي، وانبثقت فكرته من فكرة Startup Vein وهي منطقة ريادة أعمال وفّرت ساحة لرواد الأعمال لمشاركة خبراتهم بما فيها من تحديات ونجاحات، إضافة إلى التواصل مع المشاركين في منتدى شباب العالم، كما ضمت المنطقة نماذج شبابية ناجحة وملهمة من روّاد الأعمال الشباب والشركات الناشئة.

والجدير بالذكر أن WYF LABS تم إطلاقه خلال ملتقى الشباب العربي الأفريقي الذي عقد في مارس 2019 في مدينة أسوان، إيمانا بأهمية تبني دعم ثقافة ريادة الأعمال لما له من دور فعال في إنعاش اقتصاد الدولة وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وتوظيف إبداعاتهم، وتدور فكرة WYF LABS حول تكوين نواة للشركات المختصة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، لإنعاش مجال ريادة الأعمال، وتوفير فرص عمل للشباب وتوظيف طاقاتهم الإبداعية.

عن مسرح شباب العالم

يأتي مسرح شباب العالم هذا العام 2019 حاملًا رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال مجموعة من العروض الفنية والإبداعية الجديدة التي تعكس ثقافات الشعوب المختلفة، وتبدأ فعاليات مسرح شباب العالم بمسرحية "المحاكمة" التي يشرف عليها المخرج خالد جلال، حيث تناقش قضايا إنسانية وتُعرض في إطار فني متفرد عن الصراعات التي تواجه البشرية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال النسخة الأولي من المنتدى عام 2017، بإقامة ورشة من الشباب تناقش القضايا المختلفة من خلال إطار فني هادف، فقد أقام بالفعل المخرج خالد جلال ورشة عمل العام الماضي قدّم من خلالها مسرحية "الزائر" على مسرح شباب العالم في نسخته الأولى، حيث تناولت المسرحية قضية التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع، ويقوم حاليا بورشة أخرى للفنانين المرشحين لتقديم عرض هذا العام بمشاركة 16 جنسية مختلفة حول العالم بخلاف الفنانين المصريين.

الجدير بالذكر أن مسرح شباب العالم هو ثمار عملٍ تطوعي جماعي من شباب أرادو أن يعبّروا عن أنفسهم، متخطين حواجز اللغة والأنماط السائدة ليقدموا للعالم رسالة لتحقيق الحوار الثقافي بين الحضارات، ونبذ كل ما يمت للعنصرية بصلة ولإرساء معاني السلام والحب.

عن المنطقة الحرة FREEDOM.E

تضم المنطقة الحرة FREEDOM.E، التي أقيمت العام الماضي 2018، العديد من الأنشطة الترفيهية المميزة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. ومن ضمن الأنشطة الترفيهية التي يقبل عليها الشباب المشارك في منتدى شباب العالم في المنطقة الحرة FREEDOM.E معرض اللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية على نحو مبتكر وغير تقليدي، وساحة الألعاب الإلكترونية التي توفر قدرًا كبيرًا من الترفيه والابتكار، وتشهد عمل مسابقات بين المشاركين، وغرفة الواقع الافتراضي التي تتيح لمستخدمها السفر إلى محافظات مصر المختلفة للتعرف على أبرز معالمها السياحية، والكثير من الأنشطة الترفيهية المختلفة.

كما تُعد المنطقة الحرة FREEDOM.E عالمًا مختلفًا يوفّر جميع أنواع الترفيه التعليمي، حيث تتيح للمشاركين فرصة تبادل الأعمال الفنية والاختراعات، إضافة إلى تبادل الثقافات المختلفة من خلال أكبر تجمع لشباب العالم على أرض السلام.

عن نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM

يشهد منتدى شباب العالم هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM لدعم الشباب في منطقة البحر المتوسط للالتقاء من أجل مستقبل أفضل. كما يشهد النموذج مشاركة ممثلين لدول الاتحاد من أجل المتوسط والبالغ عددهم 43 ممثلًا، لتحقيق أهداف التنمية البشرية والاستقرار والتكامل الإقليمي. وأثناء المشاركة في النموذج سيتخذ المشاركون قرارات مشتركة ويصيغون إعلانات يشاركون فيها فى المناقشات كمندوبين للدول الأعضاء في الاتحاد، وسوف يركز النموذج على إبراز قدرات الشباب ودورهم في عملية صنع القرارات العالمية.

منتدى شباب العالم، هو لقاء سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلق المنتدي في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم؛ ينطلق منتدى هذا العام فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.