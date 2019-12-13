ينطلق، غدا، منتدى شباب العالم، فى نسخته الثالثة، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمدينة شرم الشيخ.

ويناقش المنتدى القضايا المستقبلية التى تثير اهتمام الشباب فى مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغير المناخى على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التى تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ونظراً للأهمية البالغة التى تمثلها تكنولوجيا جديدة ناشئة معقدة يطلق عليها «بلوك تشين» أو سلسلة الكتل، وهى الأساس الذى تقوم عيه العملات الافتراضية مثل «البتكوين»، فقد خصصت إدارة المنتدى جلستين لإلقاء الضوء عليها ومناقشة ما تحمله من إمكانات واعدة لخدمة النشاط الاقتصادى، وتأتى الجلسة الأولى بعنوان «بلوك تشين: ثورة فى العالم الرقمى»، والجلسة الثانية تحت عنوان «بلوك تشين: تطبيقات متعددة وإمكانات بلا حدود».

جلستان عن "العملات الافتراضية" لإمكاناتها الواعدة فى خدمة النشاط الاقتصادى

وتعتبر «بلوك تشين» تقنية تمثل ثورة تكنولوجية فى مستقبل الاقتصاد الرقمى، ويمكن أن تحدث تحولاً نوعياً فى حركة المال والتجارة فى العالم، ويمكن استخدامها كوسيلة للتواصل على شبكة الإنترنت للترويج للفرص المتاحة للتجارة الإلكترونية، ولحماية المعاملات ومحاربة الفساد والغش فى المعاملات المالية، إلى جانب التخلص من الوسطاء فى التعاملات التجارية والمالية وتسهيل حركة رؤوس الأموال بين الدول، وسيكون لها تأثير واعد على الأوساط الاقتصادية.

مناقشات حول التحول الرقمى فى المجتمعات الحديثة

كما ستخصص أكثر من جلسة لمناقشة التحول الرقمى فى المجتمعات الحديثة، خاصة مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بإدخال مصر إلى عصر التحول الرقمى الذى يساعد على نشر الخدمات الإلكترونية وسرعتها وتأمينها ومكافحة الفساد، وإنشاء قواعد بيانات دقيقة للمواطنين المستحقين للخدمات والدعم مثل البطاقات التموينية ومجانية التعليم والتأمين الصحى وغير ذلك من خدمات.

"تغير المناخ والذكاء الاصطناعى" أبرز القضايا

«الذكاء الاصطناعى»، أيضاً، له نصيب كبير من مناقشات المنتدى، مع حرص الدولة المصرية على الاهتمام بهذه التقنية الحديثة التى انتشرت فى العالم المتقدم، والتى يتم من خلالها استخدام حواسب إلكترونية عملاقة وبرامج كمبيوتر تتسم بالذكاء لتقوم بأعمال سريعة تفوق مهارات وقدرات البشر بمراحل، كما سيتم مناقشة التحديات التى ستمثلها هذه التقنية الجديدة، ومن بينها المخاوف من الحد من الوظائف والقيام بالأعمال التى كان ينفذها البشر، وكذلك ما يثيره بعض الخبراء من توقعات متشائمة من سيطرة الروبوتات القادرة على التعليم الذاتى على حياة البشر، إلى جانب استعراض آراء مخالفة ترى أن التقنيات الجديدة تجلب معها وظائف جديدة، ولكنها تحتاج إلى مهارات عالية وتدريب راقٍ.

أيضاً هناك تداعيات التغير المناخى على البشرية والحلول المطروحة لمواجهتها، والمخاوف من ارتفاع درجة الحرارة على كوكب الأرض بما يؤدى إلى ذوبان الكتل الجليدية وارتفاع منسوب المياه فى البحار بما يغرق المدن الساحلية، إلى جانب التعرض للأعاصير وموجات الجفاف وتغير أنماط المحاصيل والأمراض.

وفى بادرة توضح اهتمام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بالتطورات التكنولوجية المتسارعة فى العالم، دعت إدارة المنتدى الروبوت (صوفيا)، وهى إنسانة آلية ذات ملامح بشرية إلى حدٍ كبير لتكون أحد المتحدثين خلال المنتدى.

ويشهد المنتدى عدة فعاليات تتعلق بريادة الأعمال واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، وذلك تماشياً مع أجندة المنتدى التى تضم محورى الإبداع والتنمية ويأتى على رأس هذه الفعاليات حاضنة أعمال لرواد الأعمال تستخدم آليات التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.

وقال المعتصم بالله محمد، خريج البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، أحد المشاركين فى منتدى شباب العالم بالنسخة الثالثة، إن التنوع بين الجنسيات والثقافات السمة الأساسية المميزة للمنتدى، مؤكداً أن المنتدى بمثابة رسالة من مصر إلى العالم كله، بأن الحوار هو السبيل لتنمية الشعوب بدلاً من الصراعات والحروب والرغبة فى الاعتداء على مصالح الآخرين.

وقال خالد عبدالمجيد، خريج البرنامج الرئاسى لتدريب الشباب للقيادة، أحد المشاركين فى إعداد المحتوى بالمنتدى، إن إعداد وتنظيم المحتوى الذى من المقرر عقده فى الجلسات تم على أعلى مستوى، مشيراً إلى أن الشباب من مختلف الجنسيات تشارك فى إعداد المحاور والأفكار والتوصيات، متوقعاً أن يشهد المنتدى عرضاً متكاملاً وشاملاً يلقى إعجاب الجميع.

وأضاف «خالد» أن الأفكار والتوصيات التى سيتم طرحها فى المنتدى ستساعد مسئولى ومتخذى القرار على إدارة الملفات المختلفة داخل الوزارات والهيئات الحكومية المحلية والدولية أيضاً.

وانطلق، مساء اليوم، مسرح شباب العالم فى نسخته الثانية ضمن فعاليات المنتدى. وشهد المسرح الكثير من العروض الإبداعية التى يقدمها شباب من مختلف جنسيات العالم، ويهدف المسرح لأن يكون منصة إبداعية لشباب العالم ومناقشة قضاياهم وعرضها.

كما يشهد مجموعة من العروض المسرحية الموسيقية والكوميدية فى ظل مشاركة عدد كبير من الشباب المبدعين. فمن ضمن المشاركين فى مسرح شباب العالم هذا العام المطربة التونسية غالية بنعلى، التى ستشارك بحفل غنائى يشهد الكثير من الأغانى الشرقية والغربية.

كما تشارك المطربة اللبنانية ماريتا حلانى بعرض غنائى للمرة الأولى لها، الأمر الذى أعربت عن امتنانها له.

وأعلنت وزارة الصحة، عن خطة شاملة للتأمين الطبى للمنتدى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، فى بيان اليوم، أن الخطة تشمل الدفع بـ45 سيارة إسعاف مجهزة، وعيادتين ميدانيتين لتأمين قاعة المؤتمرات مجهزتين على أعلى مستوى بجميع الأدوية والمستلزمات الطبية، وفرق طبية من كل التخصصات كالطوارئ والقلب وأمراض باطنة وجراحة وعظام وذلك لتقديم الإسعافات الأولية، والتعامل مع أى حالة مرضية فى الحال.

وقال «مجاهد» إن كل عيادة مجهزة بوحدة رعاية مركزة للحالات الحرجة لتقديم الخدمة الطبية على مدار 24 ساعة، مشيراً إلى أنه تم التنسيق لإخلاء الحالات بعد إسعافها إلى مستشفيات ذات الخدمة الثلاثية مثل مستشفى شرم الشيخ الدولى.

وقال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إن الهيئة وضعت خطة انتشار سريع لسيارات الإسعاف داخل قاعة المؤتمرات وفى محيطها وعلى طول طريق السلام ومقرات إقامة الضيوف والطريق الدائرى، كما سيتم تكثيف سيارات الإسعاف على جميع المحاور والطرق الرئيسية شاملة المطار، مؤكداً انعقاد غرفة الطوارئ على مدار الـ24 ساعة بمقر هيئة الإسعاف بمدينة شرم الشيخ.

أبرز 5 جلسات فى المنتدى

يناقش المنتدى الكثير من القضايا الإقليمية والدولية التى تغطى كل المجالات على مدار ٤ أيام، وتستعرض «الوطن» أبرز القضايا التى يناقشها منتدى شباب العالم فى السطور التالية:

التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين

فى ظل التحولات التى يمر بها العالم، ظهر الكثير من التحديات التى تهدد السلام العالمى، وستلقى الجلسة الضوء على عدد من التحديات التى تواجه المجتمع الدولى، مثل الإرهاب والنزاعات المسلحة، وستبرز الجلسة دور المنظمات الدولية والإقليمية فى صيانة الأمن والسلم الدوليين، لا سيما من خلال جهود منع نشوب النزاعات، ودعم جهود نزع السلاح النووى وتعزيز الاستخدام السلمى للطاقة.

آفاق التنمية المستدامة بأفريقيا: فرص وتحديات

تناقش الجلسة فرص تحقيق التنمية المستدامة فى أفريقيا من خلال تنفيذ مشروعات تكاملية بالقارة، والتحديات التى تواجه تنفيذ تلك المشروعات، وتناول التحديات التى تواجه تحقيق التنمية فى الدول الأفريقية، وعلاقة موضوعات التنمية بالإعمار ما بعد النزاعات، بالإضافة إلى استعراض دور الشباب الأفريقى وسبل تمكينه لتحقيق التنمية المستدامة فى القارة.

تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.. نحو عالم متكامل

تستعرض الجلسة أهمية تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمعات، والدور الذى يمكن أن يلعبه متحدو الإعاقة فى تنمية مجتمعاتهم ودعم التنمية، ويبحث المتحدّثون فى الجلسة فرص تمكين ذوى الإعاقة والتحديات التى تواجههم والتحفيزات التشريعية والسياسية والاجتماعية التى يمكن اتخاذها على هذا المستوى. وتستعرض الجلسة تجارب ناجحة من ذوى الإعاقة استطاعوا أن يتغلبوا على الظروف التى واجهتهم.

مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعى

تستعرض الجلسة خطورة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعى، والدور السلبى الذى ينتج عن انتشار هذه الظاهرة، وكيف تحولت مواقع التواصل الاجتماعى إلى أداة من أدوات الجماعات المتطرفة، وتقدم الجلسة مجموعة من الإجراءات التى يمكن اتخاذها للحد من انتشار خطاب التطرف والكراهية على السوشيال ميديا.

المرأة والحق فى التنمية

تهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على أهمية تمكين المرأة على جميع الأصعدة كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع الوعى بأهمية تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وإبراز دور تمكين المرأة فى تحقيق التكامل داخل المجتمع، مع استعراض تجارب فى دول مختلفة استطاعت تحقيق نجاح فى هذا الملف.