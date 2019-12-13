خبير لتطوير التعليم الفني يكشف تفاصيل مشاركته في منتدى شباب العالم

قال لويك جوجوي خبير تطوير التعليم الفني في فرنسا، أحد المشاركين في ورشة "آفاق التعليم والتدريب في عصر الثورة الصناعية الرابعة"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، إن الورشة متعلقة ببناء القدرات في هذا العصر الذي يمثل ثورة رقمية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "dmc": "نريد معرفة كيفية تعديل سياسات الحكومة والوزارات لزيادة القدرات لدى المدرسين للاستفادة من الأدوات المساعدة للتدريس وكل التطبيقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي".

وتابع: "نحن هنا لتعزيز طاقة الشباب، ولضمان أن يستوعب الشباب هذه التكنولوجيا ونحاول أن نجعل الدولة تجد حلولًا وتكون جزءً من هذه التطورات".

وأشار إلى أنه يعمل في هذا المشروع بمصر منذ عامين: "نتعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة الصناعة لضمان عدم وجود تقسيم فيما يتعلق بالتدريب المهني، وفي هذا العام سنعمل على تنفيذ 150 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم وفي العام الدراسي المقبل، سوف نعمل على تطبيق هذا الرقم ولدينا عدد من البرامج التي ستطبق في العام الدراسي المقبل".

وواصل: "لدينا شراكة مع المدرسين والطلاب ونريد التأكد من أنهم جزء من هذا البرنامج، لكي نضمن أن كل الطلاب جاهزون لتحقيق التغيير، لأننا لا ندرب على المعرفة فقط ولكن على المهارات والقدرات، حيث نحرص على التدريب العملي مع المدرسين".