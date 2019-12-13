روى الفنان زكي فطين عبدالوهاب، تفاصيل زواجه وانفصاله عن الفنانة الراحلة سعاد حسني، قائلًا إنه كان يتدرب على الإخراج في فيلم "أهل القمة"، مع المخرج الراحل علي بدرخان.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر": "حصل نوع من الإعجاب ووقتها كانت منفصلة عن علي بدرخان، والإعجاب اتطور لجواز".

وعن سبب انفصالهما، قال فطين: "هي تركيبة مكنتش تنفع، كانت نجمة كبيرة وأنا كنت طالب صغير في المعهد، والتركيبة ممشيتش، وفضلنا أصدقاء بعد الانفصال".

وعن الأسباب التي دفعته إلى الإعجاب بها، قال زكي، إنه أحس بانجذاب كبير نحوها: "وكنت تلقائي وأعتقد إنها اتشدت ناحيتي بسبب كده، وزعلت بسبب انتهاء علاقتنا وانتهت العلاقة بعد 6 أشهر، وأمي مكنتش مرحبة وشايفة إن مفيش تكافؤ".