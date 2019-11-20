شهد الوسط الفني مؤخرا أحداث عديده شغلت السوشيال ميديا والجمهور، وكان أبرزها الفنانة صابرين والتي تخلت عن الحجاب لتفاجئ الجمهور بنشرها صورة لها عبر حسابها الخاص بتويتر بشعر أشقر ونالت الصورة تأييد وتشجيع من عدد كبير من الفنانات، في حين واجهت صابرين هجوم وعدم رضاء من الجمهور لإقدامها على هذه الخطوة.

صابرين أجرت مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب باكية تبرر سبب تخليها عن الحجاب، حيث لم تكن تعتبر نفسها محجبة لأنها ارتدت فترة التربون الذي تعتبره احتشام وليس حجاب، وأكدت صابرين أنها كانت في صراع نفسي ولم تكن راضية تماما عن هذا النوع من الحجاب.

شائعة وفاة الفنان عادل إمام اتحلت أيضا مكانا على السوشيال ميديا وشغلت الجمهور، واكتفى هذه المرة إمام بالصمت وترك التعليق لإبنه رامي الذي نشر له فيديو عبر السوشيال ميديا، أثناء تصويره لمسلسل "فالنتينو" لينفي هذه الشائعة.

وأحيت شيرين عبدالوهاب مؤخرا حفلا لها في السعودية وأكدت أنها سعيدة بهذا الحفل وأعلنت خلاله أنها مريضة وأجرت منذ 6أسابيع عمليه جراحية في منطقه البطن وسعادتها نجاح الحفل وتشجيع الجمهور أنساها ألم العملية.

الفنان زكي فطين عبد الوهاب أعلن منذ أيام خبر سار للجمهور وهو شفائه من مرض السرطان بنسبه 95%، وأنه انهى جلسات الكيماوي وسيبقى الفترة المقبلة تحت المتابعة فقط، وأنه سيعود ليستأنف نشاطه الفني والذي أوقفه بسبب إصابته بمرض السرطان.