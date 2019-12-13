أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن حزنه الشديد، لوفاة شريف السقا مخرج برنامجه "الحكاية"، أمس الخميس، في حادث أليم.

وقال أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، إنه يعمل مع فريق عمل البرنامج منذ 20 عامًا، موضحًا: "نتنقل من قناة إلى قناة كعائلة، وأعرف شريف السقا في قناة أوربت منذ 20 عامًا".

وحول طبيعة علاقة العمل التي كانت تربطه بالمخرج الراحل، قال أديب: "بقالي 20 سنة اتنين بيكلموني في وداني، واحد المخرج بتاعي، وده مهم جدًا ليّ لأنه الونس، ولو مش بيكلمني بحس إن في حاجة غلط، الإرسال قطع أو حاجة، وده دوره يكلمني عن الكاميرا والقميص والكرافت والفاصل، مقدرش ومعرفش أشتغل من غيره".

وواصل أديب باكيًا: "معرفش أقعد من غيره وبسمعه بودني، أنا مش هعيط"، مشيرًا إلى أنه اتجه إلى منطقة منشية ناصر حيث وقع الحادث على طريق النصر.

وتابع: "كان هناك سيارة قمامة انتهى البنزين المشغل لها، ويبدو أن السائق لم يرد نقلها من مكانها وتركها في الناحية اليسرى، وعندما حاول شريف أن يفادي سيارة فدخل في الناحية اليسرى حيث كانت تقف سيارة القمامة ولم يكن يتخيل أنها موجودة، فتوفي، وكان معه شخصان أو ثلاثة أشخاص ونقلوا إلى المستشفى".

وأردف: "رحنا مستشفى الشيخ زايد، والناس عملت الواجب وأكتر، ورحنا القسم وإخواننا في الداخلية عملوا كل حاجة، وخلص الموضوع، والنهاردة كانت الجنازة الصبح".