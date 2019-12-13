أديب ينعى شريف السقا: "الله يرحمه كان نسمة.. مش عارف أعيش من غيره"

نعى الإعلامي عمرو أديب، شريف السقا مخرج برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، الذي توفي في حادث أليم، أمس الخميس.

وقال أديب: "شريف كان البرنامج يخلص ويوصلنا لغاية باب العربية، وكان أمير وطيب بشكل غريب وإنسان بسيط ولو في حاجة كبيرة ياخد منها حتة ميخدهاش كلها، ساب بنتين ومنهم بنت صغيرة".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "الله يرحمه كان مخلص في شغله وأمير وجميل ونسمة وكان مخرج هايل في الكنترول، وإحنا شغلنا المهم فيه الثقة، لأنه في يده حياتنا، إحنا مش أبطال، وممكن المخرج يدينا توجيه غلط حياتك الإعلامية تنتهي، فلازم تثق في المخرج، ودي حاجة متطلبهاش من أي حد".

وتابع: "كنت أثق فيه كثيرًا، وكنت ألقي عليه أعباءً كثيرة، كنت بايخ جدًا، وبزعق أنا عاوز كذا واعملوا لي كذا، وأنا قاعد في الجامع قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، البني آدم عاوز إيه".

وواصل: "أغلبية اللي بيشتغلوا الشغلانة دي ملوش ضهر، لا معاش ولا تأمينات، لكن هنا كلنا عائلة واحدة وجنب بعض، وعرفنا إننا نكون مرتبطين مع بعض سنين طويلة، وحصل في المشوار مواقف كتيرة".

وأردف: "استلمت شريف من 20 سنة، كان مساعد مخرج وبقى مخرج، وفجأة ميبقاش فيه شريف السقا، والنهاردة ابتديت أسأل هشتغل إزاي وليه؟!، معلش استحملونا شوية، ساعات بنهزر وبنضحكم، لكن لما يبقى عندنا حاجة لازم تشوفوها".

وبكى أديب على الهواء، قائلًا: "الراجل ده عنده عيال ولازم يتكرم، عشان كده أنا بشتغل النهاردة، ومن امبارح للنهاردة منزلتش دمعة، وفجأة اكتشفت مش عارف أعيش من غيره، وقلت لمراته إحنا لينا في شريف أكتر منك".