نجحت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخانكة، بالتعاون مع القضاة العرفيين، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي "أبوطلبة" و"الصباغ" بعرب العليقات، إثر جريمة قتل ربة منزل من العائلة الأولى، متهم بارتكابها شاب من العائلة الثانية.

وعُقدت جلسة الصلح بحضور محمد مدينة، عضو مجلس النواب، وطلال ربيع، نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة، وعاطف النمكي، عضو مجلس النواب السابق، والعمدة سمير موسى، وكبار عائلات العليقات والصوالحة وجهينة، حيث جرى التراضي والصلح والاتفاق بين العائلتين.

واتفقت العائلتان، على الصلح وعدم الأخذ بالثأر، ومقاطعة العائلة الثانية للمتهم منهم بارتكاب الجريمة، وعدم توكيل محام للدفاع عنه، وترك أسرة المتهم بالقتل لمنزلهم طوال مدة المحاكمة.