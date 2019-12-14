نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، صورا لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته، مساء اليوم، العروض الفنية والمسرحية لمسرح شباب العالم بمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات.

وجاء تعليقا على الصورة: "حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته، مساء اليوم، العروض الفنية والمسرحية لمسرح شباب العالم بمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات، وذلك عشية انطلاق منتدي شباب العالم الثالث 2019، حيث يهدف المسرح لأن يكون منصة إبداعية للشباب من مختلف جنسيات العالم، ولمناقشة قضاياهم وعرضها في إطار فني رفيع ".

وينطلق غدا منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ.

ويناقش المنتدى القضايا المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.