علق الدكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، على واقعة تداول فيديو لاعتداء سيدة على طفلها، بسبب الخلافات مع طليقها، موضحا أن الفيديو جاء للوزارة عن طريق صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ووصل لوزيرة التضامن عن طريق المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن مصير مروان، سواء بضمه لوالده أو والدته أو دار الرعاية، بيد النيابة العامة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن الوزيرة على الفور أصدرت تعليمات بالتحرك للوصول إلى السيدة، وجرى الوصول إليها، وتوجه فريق التدخل السريع للطفل لإنقاذه.

وأشار العقبي، أن النائب العام أصدر أوامره بالتحقيق في البلاغ، لافتًا إلى أن الطفل المعتدى عليه في الفيديو "مراون"، صاحب الـ5 سنوات، والدته ووالده الأن موجودين في النيابة العامة، وأن الوزارة على استعداد لاستقبال مروان في واحدة من أفضل دور الرعاية، حال أمر النيابة بنقله لإحدى الدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وعن تفاصيل الواقعة، قال العقبي، إن والد الطفل هو الذي نشر الفيديو، بسبب وجود خلافات بينه وبين زوجته، وأن الزوجة تحاول أن يدفع الطفل الصغير الثمن، مشيرًا إلى أن الوزارة على استعداد لتأهيل الأم، للتعامل مع طفلها، وأيضا تأهيل الطفل بعد الواقعة، التي تعرض لها، مشددًا على أن الواقعة ليست وليدة اليوم، ولكن الطفل يعاني من فترة بسبب الخلافات بين والديه.

وشدد العقبي، على ضرورة خضوع الأم والأب والطفل لنوع من التأهيل، ونوع من إعادة التعلم، وأن الطفل يحتاج لتدخلات نفسية وتربوية.