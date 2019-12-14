نشرت دار الإفتاء المصرية اليوم السبت، عبر منضاتها المختلفة بوسائل التواصل الاجتماعي، كلمة للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بمناسبة اليوم العالمي للإفتاء، والذي يحل غدا الأحد 15 ديسمبر.

وقال مفتي الجمهورية في كلمته: "نحن اليوم أمام حدث تاريخي.. أمام بداية لإعطاء رمزية للفتوى، وهذه الرمزية تتمثل في جعل يوما عالميا للفتوى، وهذا اليوم اختير ليكون الخامس عشر من ديسمبر من كل عام، وجاء هذا الاختيار نتيجة لاتفاق المجتمعين في مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في هذا العام لاختيارهم هذا اليوم والذي يوافق إنشاء الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في الـ15 من شهر ديسمبر من عام 2015".

وأضاف المفتي: "هذه الأمانة العامة بدأت بهذا التاريخ والآن وصلت عضويتها إلى ما يزيد عن الـ50 عالما ومفتيا على مستوى العالم، وهذا حدث كبير ويستحق الإشادة به، ويستحق أن نقدر الجهود التي بذلت من أعضاء الأمانة على مدى الأعوام السابقة، فقد أثروا بفكرهم وعلمهم كل جديد بمجال الفتوى، بحيث أننا من الممكن أن نقول أننا أصبحنا في تطور كبير بالفتوى يحقق استقرار المجتمعات في بلداننا وعلى مستوى العالم بأسره".

واستكمل علام: "من هذا المنبر نحن نتقدم بخالص شكرنا وتقديرنا لكل عضو من أعضاء الأمانة العامة ولكل باحث ولكل من له دور بمجال الفتوى.. وفقنا الله لكل خير وتقدم لشعوبنا وأممنا وبلداننا".