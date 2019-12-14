تمكنت مباحث مديرية أمن قنا، بقيادة اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية، من تحديد هوية متهمين بسرقة "توك توك" من أحد المواطنين، وإلقاء القبض على أحدهم وعرضه على النيابة.

كان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بتقدم محمد رجب محمود، 37 سنة مقيم أبومناع بحري، سائق "توك توك"، ببلاغ يفيد بعد توصيله مواطن من مدينة دشنا إلى منطقة العزب المصري، وأثناء عودته استوقفه شخصين تحت تهديد السلاح والقيام بسرقة مركبته.

على الفور شكل فريق بحث من مباحث دشنا، وتمكنت من ضبط "علاء.ع.ت"، 19 سنة، مقيم طرايفة العزب المصري، وبحوزته سلاح ناري "فرد محلي الصنع" والذي أعترف بقيامه بالواقعة وبرفقته، "فهد.ج.ع"، هارب، وجاري ضبطه.

جاري اتخاذ الاجراءات القانونية، وأخطرت النيابة للتحقيق.