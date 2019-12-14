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منتدى الشباب: هنا ملتقى الثقافات

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ضبط تاجر مخدرات حاول غسل 10 ملايين من أموال المواد المخدرة 

ضبط تاجر مخدرات حاول غسل 10 ملايين من أموال المواد المخدرة 

رعدية تصل للسيول.. أماكن سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

رعدية تصل للسيول.. أماكن سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

إعادة التيار الكهربائي لمصنع بلاستيك بالمنوفية حفاظا على حقوق العمال

إعادة التيار الكهربائي لمصنع بلاستيك بالمنوفية حفاظا على حقوق العمال

وفد من طلاب "حقوق عين شمس" يزور مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

وفد من طلاب "حقوق عين شمس" يزور مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

جهاز مدينة 6 أكتوبر يوفر مقرا جديدا لأعمال التوثيق بالشهر العقاري

جهاز مدينة 6 أكتوبر يوفر مقرا جديدا لأعمال التوثيق بالشهر العقاري

القوى العاملة تسلم الأقصر وحدة متنقلة للتدريب المهني

القوى العاملة تسلم الأقصر وحدة متنقلة للتدريب المهني

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تعليم أبناء دور الأيتام.. الهروب من "وصمة الملاجئ"

تعليم أبناء دور الأيتام.. الهروب من "وصمة الملاجئ"

رعدية تصل للسيول.. أماكن سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

رعدية تصل للسيول.. أماكن سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

لبلبة: تقمصت دور "ميتة" 6 أشهر بسبب "الشارع اللي ورانا"

لبلبة: تقمصت دور "ميتة" 6 أشهر بسبب "الشارع اللي ورانا"

من دور الأيتام لـ"الهندسة والحقوق والتجارة": "إحنا مش عديمي الرباية"

من دور الأيتام لـ"الهندسة والحقوق والتجارة": "إحنا مش عديمي الرباية"

"جمهورية جديدة وحوار مع الحراك".. وعود رئيس الجزائر بعد الفوز

"جمهورية جديدة وحوار مع الحراك".. وعود رئيس الجزائر بعد الفوز

جدول الجلسات والفعاليات.. كل ما تريد معرفته عن منتدى شباب العالم 2019

جدول الجلسات والفعاليات.. كل ما تريد معرفته عن منتدى شباب العالم 2019

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