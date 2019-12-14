لقي طفل مصرعه، غرقا، اليوم السبت، إثر سقوطه بترعة غرب قرية "البهسمون" التابعة لمركز إهناسيا، أثناء لهوه بالقرب من منزله، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مستشفى إهناسيا المركزي.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد محمود مهني، مأمور مركز إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا بوفاة "طفل" غرقًا إثر سقوطه بترعة غرب قرية "البهسمون" التابعة لدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين غرق الطفل "بلال.ر.د" 3 سنوات، قرية البهسمون، مركز إهناسيا، وتم نقله للمستشفى المركزي، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لاستصدار تصريح الدفن.