نشر الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء على منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك، مقطع فيديو عن تطوير حي مصر الجديدة ونقل الأشجار.

وأظهر الفيديو جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إعادة استزراع الأشجار التي أزيلت في مناطق العمل بحي مصر الجديدة.