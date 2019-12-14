تفقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور خالد العناني وزير الأثار، متحف شرم الشيخ القومي، على هامش فاعليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، المقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 14 ديسمبر الجاري بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الشخصيات المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى 7500 شاب من مختلف دول العالم، ممثلين لـ 196 دولة.

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يذكر أن المتحف تم إقامته على مساحة ٢٢٠ ألف متر مربع بينهم ١٥ ألف متر مساحات خضراء ومشايات، بتكلفة 600 مليون جنيه.

سيضم المتحف قطع أثرية حقيقية ويضم بهو رئيسي، وقاعات كبار الزوار، وقاعات عرض، وركن المطاعم والكافيهات، والوجبات السريعة، ومنطقة الحرف الأثرية، ومنطقه البازارات، وكذلك منطقه النفق، والمحلات والنافورة.