ألقى رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع كلمة، مؤكدا أن أي حكومة على نسق الحكومات السابقة لن تقدم أي جديد، "نحن مع حكومة أخصائيين وكفاءات".

وأضاف جعجع، حسبما أفادت قناة "الحدث"، في نبأ عاجل لها "نريد حكومة جديدة ونظيفة اليد"، ولن نشارك في الحكومة القادمة، موضحا أن معادلة حكومة وطنية غير مناسبة حاليا.

وتابع جعجع، أن حزبه سيشارك في الاستشارات النيابية "وقرارانا النهائي حول مرشحنا سيصدر الإثنين".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، تطالب برحيل مجمل الطبقة السياسية التقليدية التي توصف بأنها فاسدة وغير كفؤة في ظل أزمة اقتصادية حادة.

وأدت حركة الاحتجاج في 29 أكتوبر الماضي إلى استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، لكن المفاوضات لتشكيل حكومة جديدة تطول وسط استياء المتظاهرين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".