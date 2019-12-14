تستضيف مصر أعمال اللجنة الوزارية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة الأفريقية فى المدة من 15 إلى 19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة قضايا الدفاع والسلامة والأمن بالقارة السمراء.

وتترأس الدولة المضيفة، الاجتماعات التي ستعقد على ثلاث مستويات، وتتشكل من الخبراء ورؤساء الأركان ووزراء الدفاع، للخروج بتوصيات وعرضها خلال القمة الأفريقية التالية لاعتمادها من دول الاتحاد الأفريقي لتدخل حيز التنفيذ.

تأتى استضافة مصر لاجتماعات اللجنة الوزارية، فى ضوء جهود القيادة السياسية لدعم جهود الأمن والاستقرار بالدول الأفريقية، خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019.