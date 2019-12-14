قال المهندس ياسر بهنس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تاون جاس"، إنَّ المختصين بالإدارة العامة للمحطات أصلحوا محابس الدخول والخروج لمنظم عابدين المغذي لمناطق وسط البلد، بعد حدوث تآكل في "جرانات المحابس" بعد اكتشافة خلال الصيانه الدورية.

وأضاف العضو المنتدب، خلال بيان صادر اليوم، أن تلك الأعمال تمت خلال فجر يومي الجمعة والسبت، بالتنسيق مع حي عابدين، وجرى تشغيل المنظم والاطمئنان على ضغط الشبكة بالجهود الذاتية وباستخدام قطع غيار محلية الصنع، وكذلك دون قطع الغاز عن العملاء، مبينًا أنَّه جرى إجراء مناورة لتشغيل تلك المناطق بواسطة منظمات الشبكة الأخرى.

أشار إلى أنَّ فرق الصيانة الدورية تجري جولات مرورية على الخطوط وشبكات الغاز وغرف المحابس الرئيسية على خطوط الضغط العالي وغرف المحابس الأرضية؛ للتأكّد من سلامة مكونات الشبكة، موضحًا أنَّ هذه الأعمال تجرى طبقًا لخطة معتمدة وبإشراف دوري من الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".