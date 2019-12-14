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منتدى الشباب: هنا ملتقى الثقافات

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صحة السويس تبحث تطوير ورفع كفاءة المنظومة

صحة السويس تبحث تطوير ورفع كفاءة المنظومة

بـ450 جنيها.. تفاصيل برنامج تدريب المراسل التليفزيوني بوزارة الشباب

بـ450 جنيها.. تفاصيل برنامج تدريب المراسل التليفزيوني بوزارة الشباب

"طرق المنوفية": رصف شوارع المحافظة في الخطة الجديدة بقيمة 60 مليونا

"طرق المنوفية": رصف شوارع المحافظة في الخطة الجديدة بقيمة 60 مليونا

غدا.. الأزهر يطلق أول معرض فني للموهوبين والمبتكرين

غدا.. الأزهر يطلق أول معرض فني للموهوبين والمبتكرين

"بسبب فيديو إباحي لزوجته".. تجديد حبس نقاش متهم بقتل شقيقه 15 يوما

"بسبب فيديو إباحي لزوجته".. تجديد حبس نقاش متهم بقتل شقيقه 15 يوما

مشاركون في منتدى الشباب: منارة سنوية للأفكار البناءة ونافذة للإبداع

مشاركون في منتدى الشباب: منارة سنوية للأفكار البناءة ونافذة للإبداع

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