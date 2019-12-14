أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، نجح في تحصيل مستحقات المصريين لدى أصحاب الأعمال الذين تقدموا بشكواهم للمكتب، وبلغت ما يوازى 41 ألف جنيه.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي، أشار فيه المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو عزت عمران، إلى أنه استطاع حل 23 شكوى وديًا بين عاملين مصريين وأصحاب أعمال إيطاليين من إجمالي 32 شكوى تقدموا بها للمكتب، وجرى تحويل شكوى واحدة للقضاء، ومازالت هناك 8 شكاوى قيد الدراسة والبحث وذلك خلال شهر نوفمبر 2019.

كما استطاع توفير 18 فرصة عمل داخلية للعمالة المصرية، وعقد 11 لقاءً مع الجالية، وأجرى 17 زيارة للمصالح الحكومية، و9 زيارات ميدانية للمنشآت التي يعمل بها مصريون للتأكد من وجود عقود عمل لهم، ووجودهم تحت مظلة التأمينات الإيطالية، والوقوف على المشاكل التي تواجههم، والتشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالى في خدمتهم، وتزويدهم بالتليفون الشخصى للمستشار العمالى، والرد على 2000 استفسار للمصريين خلال الشهر نفسه.

وعن أهم المشاكل التي تواجه العمالة المصرية بإيطاليا، قال المستشار العمالى إنها تتمثل في استمرار ظاهرة توقيع المصريين على إيصالات أمانة على بياض لحاجتهم للعمل، ويقوم المكتب بدوره بالتوعية في أي مناسبة وأى لقاء مع العمالة ويعمل جاهدا على حل مشاكل تلك العمالة.