كانت الشرطة الباكستانية تبحث، اليوم، عن ابن شقيق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لمشاركته في اقتحام محامين مستشفى في لاهور (شرق)، الأربعاء الماضي، في هجوم تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص كما ذكر مسؤولون.

وأعلن وزير الإعلام في ولاية البنجاب وعاصمتها لاهور، فياز الحسن شوهان، أن "خمس عمليات مداهمة تقريبا نفذت في منزله ومزرعته وأماكن أخرى"، وأضاف خلال مؤتمر صحافي "سيتم توقيفه بأي ثمن، لا أحد فوق القانون".

وأكد مسؤول كبير في الشرطة لـ"فرانس برس"، أن مداهمة نفذت السبت في منزل حسن نيازي ابن شقيق عمران خان الذي كان غائبا.

وهاجم أكثر من 200 محام الأربعاء معهد أمراض القلب في البنجاب وتعرضوا بالضرب للعاملين فيه وألحقوا أضرارا بعشرات السيارات.

وتوفي ما لا يقل عن ثلاثة مرضى لعدم تمكن الأطباء من معالجتهم في الوقت المناسب لانشغالهم بالتصدي للهجوم، كما قالت وزيرة الصحة في البنجاب.

واستاء المحامون من أطباء المعهد بعد نشر أحدهم فيديو ساخرة عنهم على مواقع التواصل الاجتماعي.