رئيس الوزراء الباكستاني يدين إطلاق الهند النار على مدنيين في كشمير

أدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إطلاق النار غير المبرر من جانب القوات الهندية الذي استهدف السكان المدنيين على طول خط السيطرة الفاصل في إقليم كشمير المتنازع عليه بين إسلام آباد ونيودلهي، داعيا - في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء أوردته شبكة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم - الى أن تنعم أرواح الضحايا القتلى أثر الحادث بالسلام الأبدي، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وقدم التحية لشجاعة الجيش الباكستاني لرده المناسب على قوات الأمن الهندية.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أصدرت بيانًا باستدعائها للقائم بالأعمال الهندي جوراف ألواليا، في وقت سابق، على خلفية انتهاك وقف إطلاق النار غير المبرر الذي ارتكبته القوات الهندية على طول خط السيطرة الفاصل بين الشطرين الهندي والباكستاني في إقليم كشمير.

وكانت العلاقات العامة التي تعد الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني قد أعلنت في وقت سابق أن الحادث أسفر عن مقتل تسعة جنود بالجيش الهندي وإصابة آخرين عندما ردت قوات الجيش الباكستاني بما وصفته بـ "الرد الملائم" على انتهاكات الهند لوقف إطلاق النار في عدة مناطق بطول الخط الفاصل في كشمير.

جدير بالذكر، أن إقليم كشمير متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان السيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران ، شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" ، وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".