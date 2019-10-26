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شرطة البصرة: تغيير قواعد الاشتباك الميداني بعد الاعتداء على قوات الأمن

شرطة البصرة: تغيير قواعد الاشتباك الميداني بعد الاعتداء على قوات الأمن

احذر استخدام ورق الألومنيوم في طهي الطعام: "بيأخر النمو"

احذر استخدام ورق الألومنيوم في طهي الطعام: "بيأخر النمو"

قبل المولد النبوي الشريف.. أشهر أماكن بيع الحلوى بأسعار مخفضة

قبل المولد النبوي الشريف.. أشهر أماكن بيع الحلوى بأسعار مخفضة

بالفيديو.. BMW توضح عملية "حفظ ذاكرة السائق"

بالفيديو.. BMW توضح عملية "حفظ ذاكرة السائق"

بالفيديو.. أول سيارة كهربائية من لامبورجيني

بالفيديو.. أول سيارة كهربائية من لامبورجيني

ضبط 1015 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 1015 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

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لمتضرري السيول.. المستندات المطلوبة للحصول على مساعدات "التضامن"

بينها سن المتهم.. شائعات روجتها الـ سوشيال ميديا حول قضية شهيد الشهامة

بينها سن المتهم.. شائعات روجتها الـ سوشيال ميديا حول قضية شهيد الشهامة

صور.. لـ"Android وiOS".. أفضل تطبيقات التنبؤ بالطقس وتتبع الأعاصير

صور.. لـ"Android وiOS".. أفضل تطبيقات التنبؤ بالطقس وتتبع الأعاصير

ظاهرة مناخية أثارت الجدل.. الفرق بين الإعصار والمنخفض المداري

ظاهرة مناخية أثارت الجدل.. الفرق بين الإعصار والمنخفض المداري

الأمطار رعدية بـ6 محافظات.. الأرصاد تحذر من طقس 24 ساعة مقبلة

الأمطار رعدية بـ6 محافظات.. الأرصاد تحذر من طقس 24 ساعة مقبلة

رواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية

رواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية

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