تنفيذ حفل بتكنولوجيا "هولوجرام" وفي حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، في افتتاح مسرح منتدى شباب العالم، لم يكن المرة الأولى لهم، لكنه حمل مذاقًا خاص، فمنذ بداية تنفيذ حفلات من نفس النوع تلقوا عروضا كثيرة، لكن التواجد في حدث عالمي مثل المنتدى كان شيئا جديدا تجهزوا له جيدا، ثم كان لتنوع ردود فعل الجمهور "مختلف الجنسيات" أمرا أكثر اختلافا وحماسا.

"أيقونة العطاء المتجدد" بهذه الكلمات بدأ حسن حينا، مخرج حفل أم كلثوم بتقنية الهولوجرام، حديثه لـ"الوطن" عن أجواء تنفيذ الحفل الأول في مصر بهذه التقنية، ليصف مصر بأنها "رمز العطاء للعالم"، فقد أخرجت مثل هذا الصوت المميز "أم كلثوم" الذي أمتع الحاضرين في فعاليات افتتاح مسرح منتدى شباب العالم.

و"هولوجرام" عبارة عن صورة ثلاثية الأبعاد، تنشأ باستخدام إسقاط فوتوغرافي، لتُظهر الأشخاص والأشياء كمجسم هلامي، يظهر للمشاهد وكأنها صورة حية.

حسن حينا: مصر أيقونة العطاء.. و"أم كلثوم" هرما رابعا أهدته للعالم

أضاف حسن حينا، أن فكرة حفلات الهولوجرام بدأت في عام 2013، وانطلقت من مصر في فعالية خاصة في نفس العام، على يد شركة الإنتاج التي أسسها شباب مصري وعربي.

على أنغام "انت عمري" استحضر "حينا" جسد الصوت الغنائي المصري الشهير "أم كلثوم"، ضمن فعاليات مسرح منتدى شباب العالم، بتقنيته التي أدخلها إلى العالم العربي حديثا وبدأها بحفل في السعودية، لكنه هذه المرة جاء بكوكب الشرق إلى مهدها، وقال: "كان التواجد في مصر أمر ضروري، فهي الهرم الرابع لمصر التي أعطتها للعالم"، مضيفا أن منتدى شباب العالم فرصة كبيرة لتعريف الحضور من كافة أنحاء العالم بتكنولوجيا الهولوجرام، والاستمتاع بصوت ومشاهدة أم كلثوم.

بين السعودية ومصر وخصوصا بين الشباب، رصد الشاب الأردني، أحد مؤسسي الشركة المنتجة لحفل الهولوجرام، اختلافا كبيرا في التفاعل، "الجمهور المصري أقرب للسيدة أم كلثوم، فكان التفاعل معها على مستوى مختلف من المشاعر"، مما جعله أكثر تحمسا، فقرر أن مصر ستكون على موعد مع حفل كبير في مطلع العام القادم مع "أم كلثوم" بتقينة "هولوجرام".

أحمد محفوظ: نفذنا حفلات هولوجرام كثيرة لكن ردود الفعل هذه المرة مختلفة جدا

بدوره، قال أحمد محفوظ، الشريك المصري المنفذ لتجربة الهلوجرام في مصر، إن اختيار "أم كلثوم" كان لما لها من شهرة عالمية، كما أنها علم من أعلام الفن، لذلك فقد عكفنا على تنفيذ الحفل بشكل يليق بالحدث، وبأصالتها: "نجسد شخصية كبيرة مثل "أم كلثوم" صعب جدا علشان نقنع الناس إنهم شايفينها بروحها وطريقتها ولبسها، علشان فعلا محدش ينفع يجي مكان أم كلثوم ويؤدي أغنياتها".

تفاعل كبير من الجمهور، تجسد في تعبيرات بدت على الوجه ولغة الجسد، بالإضافة إلى سيل من الاتصالات وردت إلى القائمين على العمل على مدار الـ10 ساعات التالية لانتهاء العرض، بالإضافة إلى التفاعل والسرور الذي بدى على الرئيس، ما جعل "محفوظ" يشعر بمزيد من الفخر لإنجاز العمل الذي بدأه وأصدقاؤه بعواطف كبيرة أكثر من كونه عرضا عاديا يجب تسليمه في موعد معين: "النجاح طعمه حلو، وقدرنا نوصل للهدف، إن كل واحد يخوض التجربة بشكل شخصي، مش مجرد تجربة احتفالية.. في العروض السابقة الناس بتنبهر ويعجبها العرض، إنما في المنتدى التفاعل كان كبيرا"، مضيفا أن ذلك يشكل دفعة له ولأصدقائه من الشباب نحو إحداث نقلة نوعية في عالم الفن التكنولوجي.

إحياءً للتراث بطريقة تواكب العصر، هو أهم الأهداف التي يسعى إليها مؤسسو الشركة والقائمون عليها، لذلك عملت على تجسيد فنانين مصريين وعرب رحلوا عن عالمنا في فعاليات عدة، مثل المهرجانات الفنية، وفعاليات شركات خاصة، فقد سبق أن نفذت الشركة بين مصر والسعودية والإمارت "هولوجرام" أم كلثوم وعبد الوهاب وشادية وأبو بكر سالم، ليتخذوا من منتدى شباب العالم فرصة للتعريف بشكل أكبر بالتقنية: "حبينا نقول إن مصر على خريطة التكنولوجيا، وهتقدم كتير، وفي نفس الوقت نفكر الناس إن عندنا فن أصيل".

ويروي "محفوظ" التجربة السابقة أمام الرئيس السيسي، أيضا في المؤتمر الوطني للشباب بجامعة القاهرة: "قبل كده عملنا تجسيد لأعضاء هيئة التدريس من محافظات مختلفة، وظهروا بيتناقشوا على مسرح الجامعة مع وزير التعليم العالي، أمام الرئيس، لكن في منتدى الشباب كانت فرصة نوصل للعالم كله أن شباب مصر على وجه الخصوص والعربي يقدروا يشتغلوا على التقنيات الحديثة".