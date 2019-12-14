شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، مساء أمس، العروض الفنية والمسرحية لمسرح شباب العالم، بمركز شرم الشيخ الدولي للمؤتمرات.

ومن ضمن العروض التي تابعها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرضا لفريق Infinite Flow العالمي، في افتتاح مسرح شباب العالم، في نسخته الثانية.

وقالت ماريسا هاماموتو، عضوة الفريق، إنها سعيدة وفخورة للمشاركة في هذا الحدث العالمي، لاسيما وأنها لمست اهتمام كبير بالشباب، وسعيدة لأنها التقت العديد من الشباب من دول مختلفة، لديهم ثقافات متنوعة.

وأضافت ماريسا لـ"الوطن": "كوني أشارك في حدث عالمي به 8000 مشارك من معظم دول العالم، وأقدم عرضي في يوم الافتتاح، شيء عظيم للغاية، فوجدت هنا شباب طموح ودولة تقدر طموحهم، وأرى أن منتدى شباب العالم، يتيح الفرصة للتحدث عن المستقبل والطموحات والأحلام الخاصة بهم".

ويشهد المسرح العروض الإبداعية، التى يقدمها شباب من مختلف جنسيات العالم، ويهدف المسرح، لأن يكون منصة إبداعية لشباب العالم، ومناقشة قضاياهم وعرضها.

وينطلق اليوم، منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ، التي تشهد هذا العام، مناقشة العديد من القضايا المحورية، كما يضم المنتدى هذا العام، العديد من الفعاليات الجديدة والثرية.

كما يشهد المنتدى، عقد العديد من الجلسات المقسمة على 9 محاور رئيسية، على مدار 3 أيام، وتشمل الجلسات، قضايا دولية رئيسية، يجري تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة.

كما تشمل أجندة المنتدى، نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط، والذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر.