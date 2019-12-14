مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، في شهر نوفمبر الماضي، يظهر فيه بعض الشباب يتنمرون بطفل سوداني، ليكون الفيديو بعد ذلك في تبدل حياته بشكل كبير، ومروره بعدة مراحل من ضحية للتنمر، حتى الوصول لمجاورة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الصف الأول لمسرح منتدى شباب العالم.

عقب انتشار مقطع الفيديو والمطالبات العديدة بمحاسبة المتنمرين بالطفل جون مينتوت، الطالب الجنوب سوداني، تمكنت قوة من قسم حدائق القبة من القبض على الطلاب الثلاثة المتهمين في الواقعة، حيث تبين أن الواقعة كانت في منطقة دير الملاك.

عدة أيام قضاها الطلاب الثلاثة في الحبس، قبل أن تقرر نيابة غرب القاهرة الكلية إخلاء سبيلهم بكفالة 2000 جنيه لكل منهم، بعد أنَّ نسبت لهم تهم مخالفة قانون الإنترنت المتعلق بنشر مواد على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض على العنف، وذلك بعد اعترافهم بالتنمر بالطالب وتبريره على أنه كان مجرد "مزاح".

وتنازل والد المجني عليه عن المحضر في تحقيقات النيابة، مؤكّدًا أنَّ التنازل بمحض إرادته دون ضغوط من أي طرف سواء أقارب المتهمين أو الجالية السودانية في القاهرة، خاصة أنَّه لا يريد افتعال أي أزمات مع الأشقاء المصريين.

جون روى تفاصيل الواقعة، وأنها حدثت معه عندما كان ذاهبا إلى المدرسة صباحًا من قبل ثلاثة أشخاص، بينهم شخص كان يكتفي بالتصوير والضحك فقط، وأنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لمثل تلك المواقف، إلا أنه يسامح الجميع ويتمنى أن يعيش في سلام.

بعد يومين من الحادث، وجهت إدارة منتدى شباب العالم، في لفتة إنسانية، دعوة رسمية للشاب السوداني، لحضور جلسات المنتدى، وذلك في إطار الحرص على تأكيد مشاعر الإخاء والمحبة والتقدير بين جميع الجنسيات والثقافات، لاسيما الأشقاء العرب والأفارقة الذين يقيمون على أرض مصر، ونبذ أي ممارسات فردية مغلوطة يرفضها الجميع.

وعقب وصوله شرم الشيخ، قال جون إنه تفاجأ بدعوته لحضور منتدى شباب العالم، معبرًا عن سعادته البالغة بهذه الخطوة، معبرًا عن سعادته بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي دعوة له لحضور المنتدى.

ومنذ ساعات قليلة، ظهر جون بجوار الرئيس عبدالفتاح السيسي في الصف الأول خلال انطلاق فعاليات مسرح شباب العالم في نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ، لمشاهدة العرض المسرحي "المحاكمة".