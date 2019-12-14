أولهم "اليزل" وآخرهم "بدوي".. وفاة 12 من نواب البرلمان في 3 سنوات

شهد مجلس النواب، منذ انعقاده في يناير 2016، 12 حالة وفاة لأعضائه، آخرها وفاة النائب السيد حسن موسى بدوي وذلك بعد صراع مع المرض.

وتُعد 2016 من أكثر الأعوام التي شهدت حالات وفاة تحت القبة، بوفاة 4 أعضاء بالبرلمان، كان أولها وفاة مؤسس ائتلاف دعم مصر النائب سامح سيف اليزل.

ووفقا للمادة 392 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب في حالة وفاة أحد الأعضاء يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة.

ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية، لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتنص المادة 25 من قانون مجلس النواب على أنه "إذا خلا مقعد أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه، ليكمل العدد المقرر".

وترصد "الوطن" في السطور التالية، حالات الوفاة التي شهدها البرلمان منذ انعقاده في يناير 2016 أي ما يقارب الـ 4 سنوات:

14 ديسمير 2019: السيد حسن موسى بعد صراع مع المرض

8 ديسمبر 2019: العمدة أحمد شرموخ النائب عن دائرة مركز ملوى، المنيا، بعد إصابته بأزمة قلبية.

29 نوفمبر 2019: توفي النائب محمد بدوي دسوقي أثناء حضور حفل زفاف نجلته إثر أزمة قلبية.

28 ديسمبر 2018: توفي النائب محمود الخشن عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون محافظة المنوفية.

16 سبتمبر 2018: توفي النائب حسام الرفاعي، أثناء تواجده بالإدارة التعليمية بمدينة نصر، لإنهاء مصالح بعض المواطنين إثر أزمة قلبية.

12 أغسطس 2018: توفي النائب البرلمانى رفعت جودة داغر، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية، وذلك بعد إجراء عملية جراحية فى القلب.

29 يوليو 2018: توفي النائب أحمد عبدالتواب، عن دائرة طامية بمحافظة الفيوم، وأمين سر لجنة الدفاع والأمن القوي بمجلس النواب.

26 يوليو 2017: توفي النائب هرقل وفقي، عن دائرة جرجا بسوهاج، وأجريت الانتخابات التكميلية، والتي فاز فيها شقيق "هرقل"، النائب رشدي همام.

9 أكتوبر 2016: توفيت النائبة أميرة رفعت بعد حادث سير بالطريق الدولي لشرم الشيخ، وتم تصعيد النائبة أميرة القشاش خلفًا لها وفقًا لقائمة الاحتياطي لـ"في حب مصر".

12 يوليو 2016: توفي النائب سيد فراج، عن دائرة حدائق القبة، وتم إجراء انتخابات تكميلية على المقعد، نجح فيها النائب حسين جاد وتم إعلان فوزه في 6 سبتمبر 2016.

21 أبريل 2016: توفي النائب محمد مصطفى الخولي، عن دائرة مركز الفيوم، وأجريت انتخابات تكميلية، وترشحت زوجته عبير الخولي على المقعد ذاته، واستطاعت الفوز به.

4 أبريل 2016: توفي النائب سامح سيف اليزل مؤسس ائتلاف دعم مصر، وجرى تصعيد النائب نادر مصطفى بدلا عنه باعتباره رقم واحد في قائمة الاحتياطي لقائمة "في حب مصر".