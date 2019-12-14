قال أحمد ربيع، والد الطفل يوسف، إنه تلقى اليوم، اتصالا من عمليات رئاسة مجلس مجلس الوزراء لنقل نجله المصاب بانسداد بالقلب، لإجراء جراحة عاجلة له، والانتقال في الخامسة فجرا، غدا الأحد، إلى بمستشفى أسيوط.

كانت "الوطن" نشرت أول أمس نداء المواطن أحمد ربيع، المقيم بمدينة سفاجا بالبحرالأحمر، بأن حالة الطفل "يوسف"، البالغ من العمر شهرين، ومصاب بعيب خلقي بالقلب، ومطلوب تدخل جراحي عاجل، وصدر قرار مجلس الوزراء السالف بنقله لإجراء الجراحة بأسيوط الجامعي.

وكان أحمد ربيع رزقه الله بطفله الوحيد "يوسف"، الذي يبلغ من العمر، شهرين بعد انتظار دام 11 عاما، وبعد شهرين من الولادة شعر أن ابنه يعاني من ضيق بالتنفس، وجرى عرضه على عدد من الأطباء بالبحرالأحمر وقنا ومستشفى الأقصر الدولي لتؤكد الأشعة والتقارير أن نجله يعاني من انسداد بالقلب وعلاجه بمستشفى الدكتور مجدي يعقوب بأسوان، وكانت المفاجأة رفض المستشفى دخول نجله لإجراء العملية الجراحية ليعود يحمل طفله بين يديه وخيبة الأمل تطل من وجهه ولايجد أمامه الآن إلا مستشفى سفاجا لانتظار لحظات الوداع.