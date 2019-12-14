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منتدى الشباب: هنا ملتقى الثقافات

أحدث الأخبار

وسائل الإعلام العربي والأوروبي تسلط الضوء على منتدى شباب العالم

وسائل الإعلام العربي والأوروبي تسلط الضوء على منتدى شباب العالم

محافظ كفر الشيخ يوجه برفع مستوى الخدمات بـ "مسير"

محافظ كفر الشيخ يوجه برفع مستوى الخدمات بـ "مسير"

عرض "المنزل الوردي" العقار الأكثر شهرة في لندن للبيع

عرض "المنزل الوردي" العقار الأكثر شهرة في لندن للبيع

عاجل.. السيسي يستقبل القادة المشاركين في منتدى شباب العالم

عاجل.. السيسي يستقبل القادة المشاركين في منتدى شباب العالم

"بوعزيزى لبنان" يحرق نفسه لعدم قدرته على علاج ابنته

"بوعزيزى لبنان" يحرق نفسه لعدم قدرته على علاج ابنته

انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي وقرينته

انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس السيسي وقرينته

اختيارات الوطن

قبل افتتاحه.. شخصيات برزت في منتدى شباب العالم 2017 و2018

قبل افتتاحه.. شخصيات برزت في منتدى شباب العالم 2017 و2018

أولهم "اليزل" وآخرهم "بدوي".. وفاة 12 من نواب البرلمان في 3 سنوات

أولهم "اليزل" وآخرهم "بدوي".. وفاة 12 من نواب البرلمان في 3 سنوات

بعد نشر "الوطن" لقصته.. محمد يحضر "شباب العالم" ويتمنى تصوير الرئيس

بعد نشر "الوطن" لقصته.. محمد يحضر "شباب العالم" ويتمنى تصوير الرئيس

3 درجات انخفاض عن المعدل الطبيعي.. مصر تعيش "خريف بارد" حتى الثلاثاء

3 درجات انخفاض عن المعدل الطبيعي.. مصر تعيش "خريف بارد" حتى الثلاثاء

القصة الكاملة.. كواليس أزمة كهربا مع الزمالك حتى الانتقال للأهلى

القصة الكاملة.. كواليس أزمة كهربا مع الزمالك حتى الانتقال للأهلى

تعليم أبناء دور الأيتام.. الهروب من "وصمة الملاجئ"

تعليم أبناء دور الأيتام.. الهروب من "وصمة الملاجئ"

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