كشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودي تفاصيل صورتها مع أفراد عائلتها داخل منزلها، والتي لاقت تداولا واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وقالت البارودي لـ"الوطن"، إنها لا تعلم كيف سُربت هذه الصورة التي التقطت رمضان الماضي.

عن ظروف التقاطها، قالت: "أعتاد على توجيه دعوة الإفطار لأشقائي مرة وأشقاء حسن يوسف مرة أخرى، وهذه الصورة كانت يوم حضور أشقاء زوجي ببناتهم".

وتابعت: "تقف السيدة فاطمة شقيقة حسن خلفي، وبناتها فاتن ووجدان ودولت ونجلها حسن، فيما يقف بجانبها شقيقها محمد، وهي صورة عائلية نحرص على التقاطها كل عام".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة المعتزلة شمس البارودي، ظهرت فيها إلى جانب زوجها الفنان حسن يوسف، وعدد من أفراد الأسرة.

وارتدت الفنانة المعتزلة شمس البارودي في الصورة، الحجاب ونظارة طبية، بينما ارتدى حسن يوسف جلبابا.