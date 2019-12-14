أصيب 6 أشخاص، اليوم السبت، في نشوب مشاجرة بين عائلتي "أولاد مرسي" و"أولاد سرحان" بقرية "نجع غانم" بمركز فرشوط، شمال قنا.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة إسماعيل عبدالراضي مرسي، 47 عاما، وشقيقه، عبدالناصر، و44 عاما، ونجله عبدالراضي إسماعيل، 17 عاما، طرف أول، وسمير أحمد سرحان، 52 عاما، وأنور أبوالوفا علي، وهاني أحمد سرحان، نقلوا جميعًا إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي العلاج.

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع المشاجرة، حيث تبين نشوب المشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة، وتمكنت القوات من السيطرة على المشاجرة، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.