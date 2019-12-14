فتح باب التقدم لمشروع "المائة عالم"

أطلقت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين مشروع "المائة عالم"، ليضم 100 من أفضل الأئمة والواعظات في الدفعة الأولى من المشروع.

وأعلنت الأكاديمية عن فتح باب التقديم للمشروع، موضحة أن من يحق لهم حق التقدم للدفعة الأولى هم:

- خريجي الدفعة الأولى بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

- من أنهوا دراستهم كاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

- مجتازوا دورات تنمية المهارات الإعلامية.

- مجتازوا اختبارات "إمام منطقة".

- أئمة مساجد: "الإمام الحسين، السيدة زينب، السيدة نفيسة، وعمرو بن العاص" في القاهرة.

جميع من اجتازوا اختبارات إيفاد رمضان للأئمة، آخر ثلاثة أعوام.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن البرنامج هو أحدث وأهم وأقوى برامجها في الخطاب الديني، وإعداد وتأهيل شباب العلماء للريادة العلمية والإدارية معًا، بقصد تأهيل جيل متفرد من العلماء الشباب يكون قادرًا على إدارة الحوار المجتمعي في القضايا العصرية والمستجدات بكفاءة واقتدار، في مجال اختصاصه الذي يتطلب ثقافة عامة واسعة وغير نمطية ولا تقليدية، ويكون قادرًا على تمثيل وزارته في الداخل وتمثيل وطنه في الداخل والخارج، تمثيلًا مشرفًا يليق بريادة مصر الحديثة وتاريخها العريق وحاضرها ومستقبلها العظيم، ويليق بتاريخ أزهرها الشريف وريادته ومرجعيته الدينية في مختلف دول العالم.

وأضافت: "البداية بـ100 إمام وواعظة من خيرة الأئمة والواعظات سيرة ومسيرة وأداء علميًا ودعويا وميدانيًا، واستعدادا للعطاء والتعلم الذاتي والمستمر، والتفاني في العمل وفي حب الوطن وحسن الانتماء إليه، بحيث يتم عمل برامج مكثفة لهم في الداخل وفي الخارج إذا تطلب الأمر، ولو على سبيل الزيارات الخارجية للتعرف على ثقافات الأمم والشعوب وما يدور حولنا في مختلف دول العالم".

وتابعت: "يأتي ذلك مع إشراكهم في المؤتمرات الدولية لاكتساب خبرات ومهارات المشاركات الدولية، ولن تقف برامج التأهيل عند العلوم والمعارف الدينية فحسب، إنما ستشمل كل ما يتصل ببناء الشخصية العلمية والوطنية القادرة على إدراك الواقع، ومجابهة التحديات والتعامل معها بأفق واسع وعقل مستنير".