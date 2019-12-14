أول المتحدثين في منتدى شباب العالم.. 5 معلومات عن "لي يونج"؟

انطلق، اليوم، منتدى شباب العالم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشرم الشيخ، بحضور 7 آلاف الشباب والفتيات من مختلف بلدان العالم، وبدأ المنتدى بكلمة مدير عام منظمة التنمية الصناعية للأم المتحدة، لي يونج، والتي أكد فيها على تنمية حياة الشباب وزيادة قدراتهم الإنتاجية من أجل بناء وعي بقدرات تكنولوجيا العصر وتحقيق تنمية مستدامة.

وتستعرض "الوطن"، أبرز المعلومات عن "لي يونج":

- أختير "لي يونج" من قبل أعضاء مجلس التنمية الصناعية الـ53. - جرى تأكيد اختياره في دورة منظمة التنمية الصناعية الاستثنائية في فيينا. - أصبح مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عام 2013. - منذ تقلده للمنصب وعد بتقديم خدمات أكثر فعالية لدعم الاحتياجات المختلفة لمختلف المناطق والبلدان. - أجرى العديد من اللقاءات مع كبار المسؤولين في مصر، أبرزهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، لبحث دعم الأنشطة التي تنفذها المنظمة في إطار مبادرة "العقد الصناعي الثالث في أفريقيا"، باعتبارها إطاراً هاماً لمساندة عملية التنمية الصناعية في القارة الأفريقية، ويضعها على الطريق الصحيح نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، لا سيما في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لقضايا القارة الأفريقية ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019.

ومنتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي، يُقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017، بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، إضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.