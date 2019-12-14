أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، في مدينة شرم الشيخ، قائلا: "خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف".

وقال "السيسي"، خلال كلمته الافتتاحية: " شباب العالم ضيوف مصر الكرام.. السيادات والسادة، أرحب بكم هنا في قلب العالم، تلك القارة النابضة بالخيرات، أرحب بكم في سيناء أرض السلام، مهد الأنبياء ونبع الإنسانية، نرحب بكم في بلدكم الثاني مصر".

وتابع: "أود أن أعرب عن بالغ سعادتي بهذا الجمع الكريم، الذي يعود بنا إلى جذور الإنسانية، التي لا تميز بين البشر على أساس ديني أو جنس أو لون. الحضور الكريم يجمعنا هنا اليوم، لاستكمال حلم الشباب المصري الذي بدأ منذ عامين، ذلك الحلم الذي بني على يقين أننا خلقنا على اختلافنا لنتكامل وخلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف".

وأضاف: "الحضور الكريم يشرفني أن أعلن من هنا، من أرض سيناء المباركة، انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة ليكون منصة نبعث من خلالها للعالم بأكمله رسالة محبة وسلام، رسالة اعتزاز قائمة على الحوار البناء، ونؤكد فيها إرادتنا وعزمنا للتوجه نحو مستقبل أفضل، عالم قوامه الأساسي المحبة والاستقرار، فعلى الخير اجتمعنا، باسم الله نبدأ وفقنا الله ورعاكم جميعا إلى ما فيه الخير للبشرية".

وانطلق منتدى شباب العالم، مساء اليوم، في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تستمر جلسات وفعاليات المنتدى في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، وبالتزامن مع انطلاق جلسات المنتدى؛ تنطلق فعاليات "Startup vein" و"Inspire.d" على هامش منتدى شباب العالم، بحضور أكثر من 7 آلاف من شباب العالم، والعديد من القادة والشخصيات البارزة من مختلف الدول.

ويتناول المنتدى، قضايا متنوعة وجديدة، تزين جدول أعماله، لاسيما الأفكار المستقبلية، التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من امكانية فقدان الوظائف.

كما يشهد المنتدى انعقاد العديد من الجلسات المقسمة على 9 محاور رئيسية على مدار 3 أيام، وتشمل الجلسات قضايا دولية رئيسية يتم تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة، كما تشمل أجندة المنتدى نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط والذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر.

ويدشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فيشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.