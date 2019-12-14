قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، بريان هوك، اليوم، إن الولايات المتحدة ما زالت منفتحة بشأن الحوار مع إيران، وذلك رغم استمرار واشنطن تطبيق العقوبات الاقتصادية ضد طهران.

وأضاف هوك، خلال تصريحات لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية، أن إيران لا تزال تشكل تهديدا على السلام والأمن العالمي، فمن المعروف بشكل واسع أن إيران كانت وراء الهجوم على المنشآت النفطية في السعودية، خلال سبتمبر الماضي.

ولفتت الوكالة إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد إيران، لدفعها إلى إنهاء ممارساتها العدوانية والمزعزعة لاستقرار المنطقة مثل الحروب بالوكالة في اليمن.