قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، إيقاف رئيس مدينة مسير بمركز كفرالشيخ عن العمل لحين التحقيق معه لإهماله في الخدمات بالمدينة، وذلك خلال تفقده عدد من المنشآت الصحية والخدمية.

وقال مصدر لـ "الوطن"، إن المحافظ، انفعل على رئيس المدينة، وظل ينادي عليه عبر جهاز "اللاسلكي"، حيث تبين أنه خارج المدينة، قائلاً: "فين رئيس مسير الشوارع عاملة كدة لية، وطريق الوحدة الصحية إزاي سايبه كدة،"، فيما ردت منال العيسوي، نائب رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ لشئون القرى على اللاسلكي بدلاً من رئيس المدينة معللة وجوده بقرية الطايفة لتفقد شوارعها، وأن جهازه اللاسكلي الخاص به مُعطل.

وأضاف المصدر، أن المحافظ أبدى استياءه من مستوى النظافة في الشوارع، ومن طريق الوحدة الصحية بالمدينة، مكلفاً المهندس محمد عبدالله، مدير عام غرفة الأزمات، بسرعة التصرف، فيما أكد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أنه جار رفع كفاءة الشوارع.

وكان محافظ كفرالشيخ، كلف بتحسين مستوى النظافة والمرافق والخدمات والتواصل مع المواطنين، مشددًا على استمرار تكثيف متابعة الانضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدا عدم قبوله أي تقصير.