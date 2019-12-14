أعلنت أسرة المهندس السيد حسن موسى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، والذي وافته المنية اليوم، عن عمر يناهز 78 عاما، عن إقامة العزاء الأربعاء المقبل، في القاعة الكبرى بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس بالقاهرة.

وشيعت جنازة الراحل، عصر اليوم، من مسجد النادي بجمعية أحمد عرابي بالقاهرة، ليدفن في مقابر الأسرة في الجمعية.

وتُقيم العائلة، غدا الأحد، عزاء في قرية "منشأة عبدالرحمن"، بدكرنس بالدقهلية.

يذكر أن المهندس السيد حسن موسى، كان عضوا بلجنة الزارعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن دائرة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، في قائمة "في حب مصر"، وكان يعمل رئيس مجلس إدارة شركة صحاري للأمن الغذائي، كما كان رئيسا لمجلس إدارة جمعية أحمد عرابي، كما أنه أنشأ مؤسسة السيد حسن الخيرية والمركز الطبي الخيري في قرية منشأة عبدالرحمن.