قالت رضوى موسى، والدة الطفل زين يوسف، بعد حضوره منتدى شباب العالم اليوم، إن تصفيق الحضور لها في جلسة افتتاح المنتدى اليوم، أثر فيها للغاية، موجهة الشكر للجنة تنظيم المنتدى على الدعوة التي وجهوها لزين.

كما وجهت الشكر لزوجها، لمساندته ودعم الدائمين لها ولزين، قائلة: في قصتي جوزي دعمني أنا وزين جدا. الناس دائما بتركز على دور الأم، لكن هذا المرض يواجه من خلال كل أفراد العائلة.

وأوضحت أن لحظة احتضان الرئيس عبد الفتاح السيسي لزين، كانت لحظة مؤثرة، مؤكدة على أن الأمر حصل بصورة تلقائية.

وحكت تفاصيل رحلة زين مع المرض، وأنه بدأ معه حين كان في سن الخامسة وأنه كان في سن الخامسة، وأنه استمر لمدة 7 سنوات، وأنه لم يتعاف إلا منذ عام واحد، وأن التعافي التام يحتاج 5 سنوات.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي منتدى شباب العالم، مساء اليوم، في مدينة شرم الشيخ، بحضور أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، حيث يستمر المنتدى من 14 إلى 17 من الشهر الجاري.

ويقدم منتدى شباب العالم هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM لدعم الشباب في منطقة البحر المتوسط للالتقاء من أجل مستقبل أفضل. كما يشهد النموذج مشاركة ممثلين لدول الاتحاد من أجل المتوسط والبالغ عددهم 43 ممثلًا، لتحقيق أهداف التنمية البشرية والاستقرار والتكامل الإقليمي.

ويتضمن المنتدى أيضًا منصة INSPIRE.D ليعبر خلالها الشباب من مختلف أنحاء العالم عن تجاربهم التي مروا بها في حياتهم وخبراتهم في مناحي الحياة المختلفة، بمشاركة 8 متحدثين، يروون رحلاتهم من أجل مساعدة الإنسانية.

فيما يأتي مسرح شباب العالم العام الجاري؛ حاملًا رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال مجموعة من العروض الفنية والإبداعية الجديدة التي تعكس ثقافات الشعوب المختلفة، وذلك تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال النسخة الأولى من المنتدى عام 2017، بإقامة ورشة من الشباب تناقش القضايا المختلفة من خلال إطار فني هادف.