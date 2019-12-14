وجهت الإعلامية إيمان الحصري، التحية لـ رضوى موسي، والدة الطفل زين على تحملها مرض ابنها بالسرطان: "حيوا معانا والدة الطفل زين".

وأضافت "الحصري" أن والدته كثيرا ما أكدت له أن تلك الفترة من حياته ستعبر كمثيلاتها؛ غير أن ما سيأتي في حياته هي فترات أفضل مما مضت، وتابعت: "كل التحية لكل أم في العالم بتدعم أولادها في مواجهة أي مرض أو تحدي لحد ما ينتصروا ويبقوا زي زين".

وحيا حضور منتدى شباب العالم والدة الطفل بالتصفيق الحار لها على صلابتها فيما مرت به من مرض للطفل، فيما بكت السيدة في لحظة شكرها من قبل الحاضرين.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي منتدى شباب العالم، مساء اليوم، في مدينة شرم الشيخ، بحضور أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، حيث يستمر المنتدى من 14 إلى 17 من الشهر الجاري.

ويقدم منتدى شباب العالم هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM لدعم الشباب في منطقة البحر المتوسط للالتقاء من أجل مستقبل أفضل. كما يشهد النموذج مشاركة ممثلين لدول الاتحاد من أجل المتوسط والبالغ عددهم 43 ممثلًا، لتحقيق أهداف التنمية البشرية والاستقرار والتكامل الإقليمي.

ويتضمن المنتدى أيضًا منصة INSPIRE.D ليعبر خلالها الشباب من مختلف أنحاء العالم عن تجاربهم التي مروا بها في حياتهم وخبراتهم في مناحي الحياة المختلفة، بمشاركة 8 متحدثين، يروون رحلاتهم من أجل مساعدة الإنسانية.

فيما يأتي مسرح شباب العالم العام الجاري؛ حاملًا رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال مجموعة من العروض الفنية والإبداعية الجديدة التي تعكس ثقافات الشعوب المختلفة، وذلك تنفيذا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال النسخة الأولى من المنتدى عام 2017، بإقامة ورشة من الشباب تناقش القضايا المختلفة من خلال إطار فني هادف.